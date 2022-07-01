国务委员兼外长王毅将于7月3日至14日赴缅甸主持澜湄合作第七次外长会，应邀赴印尼出席二十国集团外长会，对泰国、菲律宾、印尼、马来西亚进行正式访问并主持召开中印尼高级别对话合作机制第二次会议，在广西南宁主持中越双边合作指导委员会第十四次会议、中柬政府间协调委员会第六次会议。

总台央视记者：这两年王毅国务委员兼外长多次出访周边邻国，同东南亚各国政要线上线下交往频繁，此次又出访东南亚四国。中方能否介绍对此访的考虑和期待？

赵立坚：中国同东南亚国家是山水相连、命运与共的友好近邻，也是利益共生、共谋发展的重要伙伴。当前百年变局与世纪疫情叠加共振，人类和平与发展事业遭遇强风逆流。面对动荡变革，中国与东南亚国家携手努力、迎难而上，有力维护地区和平稳定，共同打造最具活力和潜力的发展高地。

中方期待通过此访，同东南亚四国深化战略沟通，高质量共建“一带一路”，推进“五大家园”建设，为双边关系发展注入新动能、打造新亮点，助力中国东盟全面战略伙伴关系开好局、起好步。中方还将同各国推动全球发展倡议和全球安全倡议落地，共同促进经济复苏，维护稳定安宁，携手构建人类命运共同体，为地区乃至世界的和平发展作出更大贡献。

凤凰卫视记者：今天是香港回归25周年庆典日。今天上午香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼成功举行。同时我们也看到，美国、英国等西方国家发表声明或谈话，声称香港民主法治遭到破坏，中方未能履行“一国两制”承诺。中方对此有何回应？

赵立坚：今天是香港回归祖国25周年庆典日。习近平主席赴香港出席香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼，并视察香港特别行政区，受到香港社会各界热烈欢迎。

习近平主席在香港回归祖国25周年大会上发表重要讲话，高度肯定香港回归25年来“一国两制”实践取得举世公认的成功；明确指出“一国两制”是经过实践反复检验了的，符合国家、民族根本利益，符合香港、澳门根本利益，得到14亿多祖国人民鼎力支持，得到香港、澳门居民一致拥护，也得到国际社会普遍赞同的好制度；中国中央政府将长期坚持“一国两制”方针不会变的坚定立场；同时强调必须全面准确贯彻“一国两制”方针，必须坚持中央全面管治权和保障特别行政区高度自治权相统一，必须落实“爱国者治港”，必须保持香港独特地位和优势。习近平主席的重要讲话为处在由治及兴新阶段的香港发展擘画了蓝图，为“一国两制”行稳致远指明了方向。我们相信，有中央的坚强领导和坚定支持，有伟大祖国作为坚强后盾，有700多万香港同胞团结奋斗，香港一定能创造更加美好的明天。

个别西方国家在这一属于包括香港同胞在内的全中国人民的喜庆时刻跳出来，对“一国两制”在港实践说三道四，对纯属中国内政的香港事务指手画脚，中方对此坚决反对和强烈谴责。我想强调，这些国家动辄把民主人权挂在嘴边，却对自身存在的严重问题和斑斑劣迹视而不见，他们没有资格对一个繁荣稳定和团结奋进的香港说三道四。我们要正告这些国家，任何对“一国两制”成功实践的抹黑都是徒劳的，任何对中国内政的插手干预都不可能得逞，任何外部势力都阻挡不了“一国两制”行稳致远、香港保持繁荣稳定的前进步伐。

《人民日报》记者：中方对此次二十国集团外长会有何期待？

赵立坚：当前，全球疫情延宕蔓延，国际形势动荡不安，世界经济复苏势头受挫。二十国集团作为国际经济合作主要论坛，应该在加强多边主义，完善全球经济治理，推动实现强劲、绿色、健康的全球发展方面发挥更大作用。中方愿同各方共同努力，推动此次外长会取得积极成果，对外发出二十国集团支持多边主义、深化团结合作、携手应对全球性挑战的积极信号。

总台国广记者：中方如何评价当前澜湄合作发展？对澜湄合作第七次外长会有何期待？

赵立坚：澜湄合作是首个由流域六国共同发起和建立的新型次区域合作机制。启动6年来，澜湄六国本着互利共赢、共谋发展的合作初心，不断深化各领域务实合作，打造了区域合作“金字招牌”，为地区发展持续注入“源头活水”。中方期待通过此次外长会，进一步巩固政治互信，总结合作经验，规划发展蓝图，推动澜湄合作不断提质升级，共同打造高质量共建“一带一路”的示范区、全球发展倡议的先行区、全球安全倡议的合作区，为六国人民带来更多福祉，为地区繁荣稳定提供更强动力。

巴通社记者：中国高级外交官杨洁篪近日对巴基斯坦进行了为期两天的访问。你能否提供更多信息？此访有何意义？

赵立坚：应巴基斯坦政府邀请，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪于6月29日至30日对巴基斯坦进行正式访问。访巴期间，杨洁篪主任分别会见巴总理夏巴兹、外长比拉瓦尔、陆军参谋长巴杰瓦，就双边关系、务实合作及共同关心的国际地区问题深入交换意见。

杨洁篪主任强调，中方始终将中巴关系置于周边外交的优先方向，愿同巴方进一步加强政策沟通和发展战略对接，赓续传统友谊，增进战略互信，深化务实合作，安全、顺利、高质量共建中巴经济走廊，携手构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。巴方强调，发展对华关系是巴外交政策的基石。巴方愿同中方一道，深化各领域务实合作，加速推进中巴经济走廊建设，推动巴中全天候战略合作伙伴关系迈向新高度。双方同意进一步加强在维护和促进地区安全稳定发展和反恐等方面的合作，为地区和世界和平与发展发挥积极作用。

《北京青年报》记者：日前，美国代表在联合国人权理事会第50届会议上表示，在破坏社会稳定、传播混乱、动摇公众信心上，虚假信息是一种危险、快速、低价的手段。发言人对此有何评论？

赵立坚：说到虚假信息，美方代表确实很有经验，因为美国的确是玩弄虚假信息的高手。他们惯于利用舆论机器和话语霸权，扭曲真相、掩盖恶行、逃避罪责。

以伊拉克战争为例，美国以一瓶“洗衣粉”的虚假信息，挑起长达8年的伊拉克战争，导致20多万平民死亡。美国通过垄断媒体信源，向世界宣传“美军的行动是干净、负责的”。2009年，时任美联社社长科里就曾批评美国政府将五角大楼拓展为“全球性宣传机器”，而军方高层则威胁科里“若他和美联社继续坚持新闻原则将会被消灭”。美军为了掩盖战争暴行，发明出一套“美式话术”。他们把“平民伤亡”说成“附带损伤”，把“谋杀”说成“重点行动”，把“刑讯”说成“加强手段审问”，把“杀戮平民”说成“消耗敌人”。

此外，美国实施定向压制，操纵战争叙事。以科索沃战争为例，为阻止南联盟新闻媒体向世界澄清事实真相，美北约野蛮轰炸南联盟广电大楼，造成数十名新闻工作者和平民伤亡。今年3月，塞尔维亚民众在欧罗巴联赛上拉起巨型横幅，细数美北约发动战争的受害国。对如此壮观的场面，美国媒体却鲜有报道。

真的假不了，假的真不了。无论美方如何巧言令色、涂脂抹粉，如何将自己包装成“正义”化身和“超级英雄”，美国都掩饰不了他们践踏正义的“双标”和虚伪的霸权嘴脸。相信越来越多人将看清美国的真面目。

路透社记者：通用汽车公司今天表示，中国长城汽车公司未能获得印度监管机构批准，取消向其出售一家停产印度工厂计划。外交部对此有何评论？

赵立坚：中方注意到有关报道。希望有关国家切实兑现开放合作的承诺，为外国投资者提供公平、公正、非歧视的营商环境。

凤凰卫视记者：据报道，日本首相岸田文雄在北约峰会表示，欧洲与印太地区的安全防务是密不可分的，不应允许试图凭借实力单方面改变现状。明天的东亚地区有可能成为乌克兰，日方对此深感危机。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。日方在北约峰会上老调重弹，口口声声反对以实力单方面改变现状，实际上日方是在为自身扩军强武寻找借口，各方对此早就看得一清二楚。在谈论东亚的明天时，首先应该想想东亚的昨天发生了什么。如果日方真心希望东亚和平稳定，就应该认真反省自身军国主义侵略历史，从中汲取深刻教训，而不是四处煽风点火、唯恐天下不乱。

日方强调欢迎北约加大对印太地区的投入，有意充当北约“亚太化”的急先锋。这一做法完全是出于一己之私，抱持冷战思维。这只会在本地区挑动阵营对抗，制造对立分裂。这对包括日本在内的地区国家没有任何好处。我要强调，东亚是和平稳定的高地、合作开发的热土，不是地缘政治的角斗场。任何损害本地区和平稳定、破坏本地区团结合作的行径，都将遭到中国人民和东亚各国人民的共同反对，注定不会得逞。

彭博社记者：澳大利亚新任外长黄英贤也会出席二十国集团外长会。你刚才说中方愿同各方共同努力，推动此次外长会取得积极成果，是否也包括澳大利亚？王毅国务委员兼外长是否会与澳外长黄英贤会见？

赵立坚：王毅国务委员兼外长出席二十国集团外长会期间，将会按惯例安排一系列的双边会晤。关于你提到的中澳外长会晤，我没有可以发布的消息。

彭博社记者：你刚才提到了英国和美国对香港局势的批评。英国首相约翰逊昨晚表示，香港特区政府的行为违反了《中英联合声明》，这是香港回归和起草香港基本法的依据。你对此有何评论？

赵立坚：中方已经多次阐述了有关《中英联合声明》的立场。香港是中国的香港，任何外部势力无权干涉。英国对回归后的香港无主权，无治权，无监督权，也根本不存在所谓“承诺”。英方一再拿《中英联合声明》说事，只会再次暴露他们阴暗过时的殖民主义心态和打着“人权”旗号抹黑香港形象的险恶意图。英方应该正视香港已回归祖国25年的现实，客观公正看待香港发展，尊重中国主权和统一，停止干涉香港事务和中国内政，不要再给中英关系制造麻烦。

路透社记者：昨天，美国最高法院以6:3通过裁决，限制美国最高环境监管机构管控碳排放的权力。外交部对此有何评论？

赵立坚：中方注意到相关裁决，也注意到国际社会对该裁决有很多中肯的批评意见。中方一贯强调，应对气候变化，光喊口号是不行的，要把自己的事情做好。我们期待各方积极落实各自既有承诺，携手努力将《联合国气候变化框架公约》以及《巴黎协定》规定的绿色低碳愿景变为现实。我们敦促包括美方在内的发达国家，切实遵循共同但有区别的责任原则，正视自身历史责任，展现更大的雄心和行动；同时，发达国家在资金、技术、能力建设支持等方面应该切实帮助发展中国家提高应对气候变化的能力。

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会后有记者问及：据报道，韩国总统府经济首席秘书崔相穆29日在陪同尹锡悦出席北约峰会期间向媒体吹风时表示，通过中国实现韩国出口经济繁荣的时代正走向结束，要加强与欧洲合作发展韩国经济。这引发了韩国内对“脱中国”论调的反对和担心的声音。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到崔相穆29日对媒体吹风的内容，也注意到有关内容在中韩两国引起的关注和反响。我想告诉你一组数据。据中方统计，在疫情和全球经济下行压力很大的背景下，去年中韩双边贸易同比增长26.9％，创下历史新高，达到3623.5亿美元，超过韩美、韩日、韩欧贸易之和。其中，韩国对华出口2134.9亿美元，自华进口1488.6亿美元，顺差高达646.3亿美元。除贸易外，中韩相互投资累计已超过1000亿美元。两国央行还签署了规模达4000亿元人民币的本币互换协议。这些数字充分证明了中韩经济高度融合，我中有你，你中有我。我想强调的是，中韩经贸合作全面快速发展根本动力源于互利共赢，是市场规律作用的结果。中方愿同韩方共同努力，活跃开展经贸合作，更好造福两国人民。

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今天恰逢中国共产党成立101周年，也正值香港回归祖国25周年。让我们一起祝中国共产党生日快乐，让我们祝福香港、祝福祖国！

(责编：崔越、刘洁妍)