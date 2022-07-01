新华社新德里7月1日电（记者胡晓明）中国驻印度使馆6月30日举行“加强金砖合作、共促全球发展”线上座谈会。印度前商工部长、印度二十国集团事务前协调人普拉布，以及来自议会、智库、商界、友好组织、青年机构的人士参会。

中国驻印度大使孙卫东介绍了金砖国家领导人第十四次会晤总体情况和主要成果，用认知、和平、进步、实践、前景五个关键词解读金砖机制和会晤成果。他表示，会晤成功举办并达成丰硕成果，用“稳定之砖”缓和动荡局势，用“防护之砖”抗击新冠疫情，用“前进之砖”铺就全球发展，给世人以方向、信心和力量。

普拉布等与会人士高度评价金砖国家领导人第十四次会晤取得的丰硕成果，认为金砖机制是不同大洲、不同文化、不同人口规模国家间合作的典范，是新兴市场国家和发展中国家联合自强的重要力量，已经在新开发银行、应急储备安排等方面取得重大务实合作成果。他们表示，此次会晤为充满不确定性的世界注入了稳定和力量，印方高度重视金砖机制，一直积极参加金砖合作。

与会人士还就金砖国家在经贸投资、绿色发展、能源转型、人文互动、青年交流、民间友好、“金砖+”等方面合作积极建言献策，期待金砖国家进一步加强团结合作，在应对全球性挑战中发挥更大作用，为维护世界和平、促进全球发展作出金砖贡献，共同建设更加美好的世界。

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