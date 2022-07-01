新华社马德里6月30日电（记者杜鹃 冯俊伟）英国伦敦大学亚非学院教授吉尔伯特·阿卡在6月30日北约峰会结束当天接受新华社记者视频专访时说，苏联解体后北约便不再有存在的意义，但在美国推动下，北约不断扩大且已发生“质变”。

北约成员国领导人29日在西班牙马德里峰会上批准《北约2022战略概念》，称俄罗斯是北约“最大且直接的威胁”，中国对北约构成“系统性挑战”。北约正式向芬兰和瑞典发出入约邀请，此次峰会还邀请了亚太地区的四个非北约成员国参会。

阿卡表示，北约全称北大西洋公约组织，其涉及范围原是北美和欧洲地区，与太平洋地区无关。新版战略概念说明，北约将手伸向亚太地区，距其创立初衷越来越远，已发生“质变”。他说，北约一向被美国用来实现其霸权，这一次美国又妄图推动其欧洲盟友执行美国对东亚的战略。

阿卡指出，美国作为北约盟主，在苏联解体后非但没有解散北约，反而推动北约防御性联盟的性质有所转变。他说，北约不断扩大制造了其与俄罗斯之间紧张局势，事实上这是美国在欧洲地区渲染俄方威胁的结果。

连日来，国际社会多方批评北约固守冷战思维及借助马德里峰会恶意挑动阵营对抗的做法。西班牙、英国、法国、美国等一些国家民众举行抗议集会和线上活动，表达对北约和战争的强烈反对。

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