新华社耶路撒冷6月30日电（国际观察）以色列议会解散 内塔尼亚胡或东山再起

新华社记者尚昊 王卓伦

以色列议会6月30日宣布，议会全会最终通过解散议会的法案。总理贝内特提前卸任，候任总理、外长拉皮德从7月1日起担任看守总理，新一届议会选举将于11月1日举行。

此间舆论认为，从最新民调看，前总理内塔尼亚胡领导的利库德集团有望在11月的议会选举中赢得最多议席，内塔尼亚胡或有机会重返以色列政坛中心。

意料之中

2019年4月至2021年3月，以色列举行了四次议会选举。经过一番组阁“拉锯战”，2021年6月，议会通过“拥有未来”党领导人拉皮德提出的组阁方案，终结了内塔尼亚胡连续12年的执政。根据这一方案，统一右翼联盟领导人贝内特出任总理；拉皮德任候任总理、外长，定于约两年后接任总理。

贝内特领导的执政联盟由8个政党组成，原先占据议会120个席位中的61席。但今年4月以来，随着两名议员相继退出，执政联盟失去了议会多数地位，因而在立法方面举步维艰。面对这一形势，贝内特和拉皮德6月20日决定提交解散议会的法案。该法案于22日议会首轮投票中通过，29日凌晨通过第一轮复投，30日在第二、第三轮复投中最终通过。

分析人士指出，本届议会解散虽距贝内特领导的联合政府上台仅约一年时间，但并不令人意外。

组成执政联盟的8个政党是为了推动内塔尼亚胡下台走到一起的，它们的意识形态和社会政策主张差异较大。联合政府开始运行后，执政联盟内部在一系列内政和外交问题上的矛盾日渐凸显，尽管贝内特和拉皮德为维持联盟稳定做出不少妥协，但效果十分有限。

另一方面，内塔尼亚胡领导的反对派对执政联盟展开猛烈攻势，多次在议会发起不信任案表决，并利用执政联盟内各政党间的分歧进行分化瓦解，使联合政府施政遭遇重重困难。

据媒体报道，执政联盟失去议会多数地位后，内塔尼亚胡四处奔走，拉拢议员，试图使其阵营获得议会多数地位，从而在本届议会框架下组建替代政府。这促使执政联盟推动议会解散，以免让内塔尼亚胡如愿。

或东山再起

以色列议会实行一院制，共有120名议员。获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁的情况。

以色列第12频道电视台6月29日发布的民调结果显示，在11月的议会选举中，内塔尼亚胡领导的利库德集团有望获得34个席位，成为议会第一大党，其三个右翼政党盟友有望总共获得24个席位。

从民调来看，内塔尼亚胡阵营恐无法获得组阁所需的61席；不过，反内塔尼亚胡阵营预计同样无法获得组阁所需议席数。因此即使利库德集团成为议会第一大党，内塔尼亚胡也将面临组阁难题。

值得一提的是，贝内特6月29日晚发表声明说，他不会参加新一届议会选举，内政部长沙凯德将接替他成为统一右翼联盟领导人。

有分析人士认为，贝内特的这一表态或将使内塔尼亚胡重返以色列政坛中心的机会增加，因为沙凯德与内塔尼亚胡关系良好，且统一右翼联盟本就与利库德集团意识形态接近，不排除沙凯德领导下的统一右翼联盟改变当前立场，转而加入内塔尼亚胡阵营，这无疑将令内塔尼亚胡阵营组阁机会大增。

不过，舆论普遍认为，无论内塔尼亚胡能否重新成为总理，以色列政坛持续多年的僵局恐难在短时间内破解。以色列民主研究所研究员阿萨夫·沙皮拉对新华社记者说：“以色列的政治版图没有改变，社会（政治意见）两极化的情况没有改变，甚至加剧了。”

此外，此间分析人士指出，内塔尼亚胡涉贪腐案已进入集中审理的关键阶段，这为其政治前景增加了不确定性。

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