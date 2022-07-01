人民网莫斯科7月1日电 （记者荣翌）6月29日，中俄工商界商务交流洽谈会暨项目推介会在莫斯科举行。中国驻俄罗斯大使张汉晖出席活动并致辞。中俄两国工商界、在俄地方商会、华商代表以及媒体工作者等200余人出席活动。

张汉晖在致辞中表示，当前，中俄两国经贸合作面临新形势、新任务，需要双方抢抓发展机遇，创新合作思路，探索合作路径。此次商务交流洽谈会为广大在俄华商和中资企业对俄合作提供了新平台和新机遇。张汉晖就加强中俄工商界务实合作提出三点建议：一是探索产业园区建设，推动双边贸易提档升级和产业合作转型升级；二是希望双方进一步加强信息交流、项目对接、模式探讨，积极参与互利互惠合作；三是希望俄方企业进一步为在俄中企和华商创造安全可靠、优惠便利的营商环境，为深化两国经贸合作提供更多助力。

俄罗斯“基辅广场”集团公司董事长高德·尼桑诺夫表示，“基辅广场”集团已与俄罗斯中国总商会签署了战略合作框架协议，希望本次推介会能够为未来合作创造更多契机。

俄罗斯中国总商会会长周立群主持会议。他表示，在中俄工商等各界的共同努力下，中俄双边贸易额展现出巨大的增长潜力。在俄中资企业、广大华商是中俄经贸合作的重要力量。希望通过建立中俄企业长效交流合作机制，为在俄中企与华商的经营和生活提供更多便利。

项目推介会上，包括商业多功能综合体、奥林匹克综合体、农业孵化器、批发零售商贸综合体以及物流保税园区等多个优秀合作项目吸引中俄企业家开展商务交流洽谈。

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