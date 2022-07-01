人民网斯德哥尔摩7月1日电 2022年世界大、中学生“汉语桥”中文比赛瑞典赛区预选赛日前以线上形式举行，正在瑞典学习中文的16名学生分别参加了大学生和中学生两个组的比赛。经过激烈角逐，来自瑞典皇家理工学院的傅文灵（Gwendoline Fluckiger）和斯德哥尔摩南城国际英文高中的朴列山（Aleksander Purik）分获大学生组和中学生组比赛一等奖。他们将代表瑞典赛区参加2022年度“汉语桥”世界大学生、中学生中文比赛全球总决赛。

比赛分为中文演讲和中华才艺两个环节，选手们参赛热情高涨，他们充分准备、认真构思、精心创作，在比赛中高水平发挥。中文演讲环节中，参赛选手结合自己的人生经历和感悟，用熟练的中文从多个角度诠释了“追梦中文，不负韶华”和“汉语为桥，天下一家”两个比赛主题。中华才艺展示中，参赛选手大胆构思，创造力“爆棚”，他们充分发挥线上比赛特点和多媒体技术优势，制作了很多具有专业水平的参赛视频，综合运用歌曲、说唱、器乐、书法、绘画、剪纸等多种艺术形式，表达了他们对中国传统文化和现代中国的理解与喜爱。

中学生组一等奖获得者朴列山围绕“追梦中文，不负韶华”主题，引用了汉乐府《长歌行》：百川东到海，何时复西归，少壮不努力，老大徒伤悲，劝诫世人惜时奋进。他流利的中文和抑扬顿挫的朗诵，很难想象学习中文只有不到一年时间。大学生组一等奖获得者傅文灵结合自己的生活经历，讲述了她从瑞士到瑞典学习中文的有趣故事，生动阐释了“汉语为桥，天下一家”的精神境界，在才艺表演中，她用竹笛演奏了中国传统乐曲《满江红》，获得了评委们的一致高度评价。

本次比赛由中国驻瑞典大使馆教育文化处主办、“汉语桥”俱乐部（斯德哥尔摩站）协办。通过比赛，充分展示了瑞典各类学校汉语教学的成果和实力，将更好地推动瑞典中文教学的普及和发展，增进中瑞教育、文化交流与合作。比赛还评出了大学生组和中学生组的其他奖项。

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