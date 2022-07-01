人民网雅加达7月1日电 （记者张杰）6月30日，中国驻印尼大使陆慷接受人民网记者独家专访，就中印尼经贸关系、G20和雅万高铁等国内读者关心的问题作出回答。

陆慷大使2月22日到任，至今已超过100天。出任中国驻印尼大使以来，他密集拜会印尼政要，与印尼政党、宗教团体、地方政府、智库、媒体、商会、华社等各界人士开展交流。谈及这100多天的工作，陆慷表示：“给我印象最深的是，中国和印尼有很多相似之处，两国有很多共同语言。中国和印尼都是重要的亚洲国家，都是重要的新兴经济体，也都是重要的发展中国家，两国有很多共同利益，在很多事务上也有共同主张。”

陆慷向记者表示，近年来，在习近平主席与佐科总统战略引领下，两国高层交往频繁，经贸合作增长迅速，人文交流密切，中印尼关系取得全方位发展，已成为发展中国家密切协调、紧密合作的典范。印尼是重要的东盟国家和中国的重要邻国，中印尼良好双边关系是两国共同构建亚洲命运共同体的重要组成部分。印尼是穆斯林人口最多的国家，中印尼友好关系也是中国与伊斯兰世界友好合作日益密切的一个体现。中印尼关系具有广阔发展前景，中方愿深化同印尼各领域合作，造福两国和两国人民，共同促进地区乃至世界和平与发展。

印尼作为东盟最大的经济体，一直在积极吸引全球各方的投资。这其中，中国是印尼最重要的投资来源国之一。印尼不仅是中国“一带一路”倡议的响应国，也是美方组建的“印太经济框架”的初始成员方。对此，陆慷表示，中国同地区国家一样，乐见有利于加强区域合作、给本地区人民带来实实在在好处的倡议，但反对制造分裂对抗的图谋。“无论什么名目的区域合作框架，都应该推进自由贸易，不应该搞变相保护主义；应该有助于世界经济复苏，不应该破坏产业链稳定；应该促进开放合作，不应该制造地缘对抗。亚太地区是和平发展的高地，不应成为地缘博弈的棋局。任何发展合作倡议，如果着眼点不是区域繁荣，而是区域对抗，都不可能站住脚。事实上，针对‘印太经济框架’，印尼方也强调要坚持包容，不能仅满足特定国家利益。中方愿同地区国家一道，践行真正的多边主义，构建开放型地区经济，共同建设美好的亚太家园。”

陆慷特别强调了印尼在“一带一路”倡议中的重要意义：习近平主席最早就是在印尼和哈萨克斯坦提出“一带一路”倡议的。他向记者列举了“一带一路”倡议推进以来，中印尼两国所取得的成果：两国共同建设了包括雅万高铁、“区域综合经济走廊”“两国双园”等许多项目。在“一带一路”倡议下，中国和印尼之间形成了国家间共商、共建、共享合作的良好范式，这是“一带一路”倡议必将行稳致远的重要基础。

雅万高铁项目是中印尼双方国家领导人都十分关注的项目，人民网记者注意到，陆慷赴任后已经数次赴雅万高铁进行实地考察。陆慷表示，雅万高铁是印尼乃至东南亚的首条高速铁路，也是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目。他对雅万高铁在2023年按期通车充满信心：“过去几年来，在两国领导人亲自关心、两国主管部门大力协调和中印尼参建企业的不懈努力下，雅万高铁项目攻坚克难，不断取得积极进展。目前项目建设已进入冲刺阶段。项目土木工程建设进度超过91%，多处桥梁、隧道顺利完工，车站建设和配套工程稳步推进，运维准备工作有序开展。相信在中印尼双方共同努力下，双方一定会不断攻坚克难，推动雅万高铁明年如期顺利建成通车。”

陆慷还表示，雅万高铁是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的典范工程。项目建成后，雅加达至万隆的出行时间将由现在的3个多小时缩短至最快40分钟，将极大方便两地人员流动往来，带动沿线地区经济增长、增加沿线地区就业，成为中印尼务实合作与“一带一路”建设的样本。中方愿继续积极参与包括印尼在内的东南亚国家铁路、公路、桥梁等大型基础设施建设，助力当地互联互通和社会经济发展，实现互利共赢。

2022年国际局势一直动荡不安，印尼是G20轮值主席国，俄乌冲突爆发后，作为主席国的印尼遭遇了西方的巨大压力。对此陆慷表示，所有G20成员国都是平等的，没有任何一个成员国有权驱逐其他成员国。G20是主要经济体协调宏观经济金融政策的平台，但一些国家试图将G20议程复杂化，转移焦点。“印尼坚持G20应专注其既定议程的立场，我们赞赏印尼方的工作，也将同印尼方共同努力，确保今年的G20峰会取得圆满成功。”

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