人民网记者 孙广勇

“自从有了甘再水电站，大的洪水灾害再也没有出现过。”又是一年雨季来临，柬埔寨贡布省贡布市马龙村村民艾特心里却很踏实。这座中国企业首次以BOT方式投资开发的境外水电项目，成为中国电建践行国家“走出去”战略、投身“一带一路”建设的一枚闪亮坐标。

“我们将顺应时代发展潮流，坚定集团战略导向，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以高标准、可持续、惠民生为目标，推动共建‘一带一路’高质量发展不断取得新成效。” 中国电建海投公司党委书记、董事长盛玉明说。

追求卓越，凸显竞争优势

6月18日，波黑伊沃维克84兆瓦风电项目升压站破土动工，这标志着中国电建在欧洲首个新能源投资项目、中国-中东欧国家领导人峰会成果清单首个落地新能源项目正式进入全面施工阶段。

电建海投公司目前共有18个投产及在建项目，项目总装机533.35万千瓦，在以海外投资带动业务拓展和产业升级的同时，投资建成了巴基斯坦卡西姆、老挝南欧江等一批国际影响大、产业带动强的标志性项目，波黑伊沃维克、缅甸中部光伏群等新能源项目陆续落地实施。

善作善成，实现持续发展

在老挝古都琅勃拉邦的郊区的一片柚木林里，中国电建南欧江运维中心就坐落于此。“今年，是老挝南欧江全流域电站投产后联合调度的第一年，也是老挝区域电力一体化的首个完整年，南欧江的7座电站和南俄河的1座电站，共同形成‘八站一中心’模式，较去年同期发电量增长了300%以上。”已在运维中心工作了8年多的老籍员工艾力克欣喜地说。

随着投产项目的逐步增多，对于有着25至40年运营期的海外投资项目，如何能实现与项目所在国经济、社会、环境的协调可持续发展，成为电建海投公司关注的重点。在南欧江畔，移民村的建设成为当地企业最大的“福利”，除了房屋建设，还涉及到库区清理、路桥修建、律师咨询、安全保卫等上下游产业链，真正实现了全面发展、共同发展。

电建海投公司坚持本土化经营、属地化管理，为项目所在国创造了大量的就业机会。公司外籍员工占比平均达到60%以上，卡西姆电站、南欧江水电站还将一大批外籍员工送到国内培训，为发展注入动力，给生活带来光明。

共享成果，惠及更多民生

“看这里，一、二、三……”随着“咔嚓”一声，卡斯齐纳抱着儿子、陪着父亲在重建的新特莱尔铁索桥前，留下了一张祖孙三代的全家福。

在尼泊尔雪山脚下，因为老桥的年久失修，严重影响村民们的日常出行。尼泊尔上马相迪A水电站获悉后，将其列入履行社会责任清单，仅用3个月的时间，一座崭新的特莱尔铁索桥便屹立在马相迪河上。

不仅仅是马相迪河畔，在茂密的北寮高原，在炙热的阿拉伯海岸，在无垠的孟加拉湾，一座座能源项目的崛起，正在繁茂成一棵棵“友谊之树”，成为人们奋斗追梦，生发美好的地方。

在南欧江畔，丰沙里县红杉村的村民们又迎来了老朋友。“中国电建刚帮我们将9公顷坡地改造成梯田，修建了灌溉水渠，今天又给我们送来了2000多棵果树苗，这里将成为‘鱼米之乡’，让我们的钱包‘鼓起来’。”红杉村村长廉赛说。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。一项项合作成果解决经济难题、造福当地民众，赢得了项目所在国政府和民众的认可与肯定，正在成为中国企业助力沿线国家高质量建设“一带一路”的最美见证。

(责编：崔译戈、常红)