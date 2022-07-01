人民网北京7月1日电 （记者李欣怡）近日，中国—柬埔寨合作论坛以线上线下形式召开，会议由中国—东盟商务理事会、RCEP产业合作委员会与柬埔寨驻华大使馆及其商务处共同主办。

柬埔寨驻华大使凯·西索达、中国—东盟商务理事会执行理事长和RCEP产业合作委员会主席许宁宁、中国驻柬埔寨驻华大使馆经济商务参赞邬国权、柬埔寨驻华大使馆商务参赞钱明光、柬埔寨柬华理事总会会长方侨生在会上致辞。中国商务部亚洲司原司长、中国—东盟商务理事会和RCEP产业合作委员会执行委员吕克俭主持会议。

西索达表示，面对新的国际及地区形势，该论坛的召开具有积极现实意义，有益于双方增进合作、共同发展。近年来，柬中全面战略合作伙伴关系深化发展，共建“一带一路”深入推进，两国在政治互信、经贸合作和人文交流等方面取得了丰硕成果，既为“一带一路”合作树立了样板，也为构建新型国际关系铸就了典范。

西索达指出，中国是柬第一大贸易伙伴和最大投资来源国。2021年，两国提前两年实现了100亿美元贸易额目标。在当前世界经济低迷、全球市场萎缩的严峻环境下，2022年一季度，柬中贸易增速居东盟国家与中国贸易增速的首位，柬中两国经贸合作正在展现出强大韧性和无限潜力，尤其是2022年1月1日《中华人民共和国政府和柬埔寨王国政府自由贸易协定》（简称“中柬自贸协定”）和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）同时生效带来了更多的合作商机。

许宁宁表示，中柬两国关系长期友好，经贸互补性强且合作充满活力，人文交流全面展开且日益密切。许宁宁就增进中柬两国经贸合作提出五点建议：一是进一步将两国发展战略对接合作做细做实；二是进一步深化产业合作，以产业合作开发经贸互补性；三是进一步提高投资合作水平，合作办好产业园区；四是双方企业叠加用好中柬自贸协定、RCEP、中国—东盟自贸协定，借助柬埔寨作为2022年东盟轮值主席国契机，在中国—东盟合作中积极作为；五是进一步加深双方人文交流合作，为巩固发展两国全面战略伙伴关系夯实社会基础。

中国—东盟商务理事会执行理事长和RCEP产业合作委员会主席许宁宁在论坛现场致辞。中国—东盟商务理事会供图

邬国权指出，中柬全面战略合作伙伴关系持续深化，共建“一带一路”深入推进，双方经贸务实合作成果丰硕。邬国权表示，中方支持东盟在区域合作架构中的中心地位，支持柬当好2022年东盟轮值主席国，愿与柬方及东盟各国加强协调配合，共同高质量实施RCEP和中柬自贸协定，加快中国东盟自贸区3.0版建设，推进澜湄跨境经济合作，为中柬以及中国—东盟区域经济发展注入新动力。

钱明光表示，中柬自贸协定已于今年1月1日正式生效实施，在为两国人民带来更多切实利益的同时，也为柬埔寨带来更多的投资合作的机会。

怀化市市长黎春秋就怀化市增进发展与柬合作表达了三点愿望：愿意不断深化与柬方的农业合作、愿意不断促进与柬方的经贸往来、愿意不断加强与柬方的民生互动。

柬埔寨中国商会会长林士强表示，柬埔寨中国商会正在致力于加强中柬经贸深度融合。柬埔寨营商环境近年来日趋优化，中柬合作发展空间广阔。

贵阳市政府副市长龙丛指出，RCEP和中柬自贸协定的生效为贵阳市外向型经济发展增添新动能，更是贵阳与柬埔寨跨越河山、深化合作、联结友谊的新机遇。

RCEP产业合作委员会副秘书长吴崇一向记者介绍，中国出入境检验检疫协会会长王新、中国电力企业联合会副会长冮宇峰、中国国际货运代理协会常务副会长李志民、中国建筑材料联合会副会长刘建华、中国砂石协会会长胡幼奕、中国塑料加工工业协会理事长王占杰、中国建材机械工业协会常务副会长王玉敏、中国肉类协会常务副会长兼秘书长陈伟、中国服装协会副会长兼秘书长焦培、中国机械工业联合会国际合作部主任高立红、中国轻工业联合会国际合作部主任顾东芳等30多位全国性商协会代表和近千位企业家代表视频出席了会议，十多个省市商务厅局、全国性商协会设了分会场。柬埔寨工商界领导人和柬埔寨企业家代表视频出席了会议。

中国—东盟商务理事会常务秘书长刘欣表示，在中柬两国领导人引领下，中柬全面战略合作伙伴关系深化发展，共建“一带一路”深入推进，经贸务实合作成果丰硕。中国—东盟商务理事会、RCEP产业合作委员会将继续与柬埔寨驻华大使馆等各有关方密切配合，助力巩固两国合作，共同应对挑战、谋求发展。

(责编：崔译戈、常红)