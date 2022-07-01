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意大利新冠疫情反弹 过去一周日均确诊超5万例

2022年07月01日14:10 | 来源：新华网
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　　新华社罗马6月30日电（记者贺飞）据意大利循证医学协会下属的GIMBE基金会6月30日发布的数据，在截至6月28日的一周时间内，意大利新增新冠确诊病例超过38.4万例，较之前一周增加50.4%，日均新增近5.5万例。

　　该机构还表示，当周意大利新增新冠死亡病例392例，较前一周增加16.3%；新增新冠住院患者人数25.7%，重症患者人数增加15%。意大利卫生部数据显示，30日该国新增新冠确诊病例83274例，新增新冠死亡病例59例。

　　GIMBE基金会主席尼诺·卡塔贝洛塔建议民众在室内特别是拥挤、通风不良的场所以及户外人群大规模聚集时戴口罩，并呼吁尽快为健康脆弱人群接种第四剂新冠疫苗。

　　为应对疫情反弹，根据意政府与私营企业雇主代表等社会人士最近签署的协议草案，私营企业雇主应确保为员工提供足够的防护级别较高的“FFP2标准”口罩在高感染风险环境下使用，企业应在办公场所入口处进行体温检测，并定期对办公场所消毒。

　　据意大利媒体报道，此轮疫情反弹的主要原因是变异新冠病毒奥密克戎BA.5和BA.4亚型加速传播。意大利高等卫生研究院此前发布的数据显示，在截至6月23日的一周时间里，BA.5亚型在意大利导致的感染病例占比从此前一周的23.1%增至34.4%，BA.4亚型导致的感染病例占比从11.4%增至18.2%。

(责编：燕勐、杨牧)

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