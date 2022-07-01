新华社哥本哈根6月30日电 专访：“中国通”见证中国快速发展——访丹麦前驻华外交官曹伯义

新华社记者林晶

丹麦前驻华外交官卡斯滕·博耶尔·托格森（中文名曹伯义）是位“中国通”，热爱中国文化，年轻时赴华学习汉语。最近20年，曹伯义一直在中国定居，用他自己的话来说，“这样才有机会亲眼看到中国的变化，尤其是农村地区的巨大变化”。

曹伯义从事与中国相关工作至今超过45年，曾先后担任丹麦驻广州和驻上海总领事，去过中国几乎所有省份，甚至一些偏远农村地区。

“我第一次去甘肃是1990年前后，去的是省会兰州，那座城市当时可以说还相对落后。但5年前，我去了兰州北边的白银市。傍晚，当我走进一家街角新开的超市，发现那里的货品相当丰富，与丹麦城市里的超市丰富程度一样。”曹伯义日前对新华社记者说。

“而最神奇的是，白银的那家超市里竟然有海鲜，从海边空运到这里的鲜活海鲜！”在这座远离海洋的内陆城市见到海鲜，让来自丹麦的曹伯义感到惊喜。

对于曹伯义来说，这只是中国近年来经济发展惠及民生的一个小例子。曹伯义经常对外国朋友介绍说，中国在基础设施建设方面投入巨大，发生了前所未有的变化，中国还在去年宣布取得了脱贫攻坚战的全面胜利。

当前，中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。曹伯义认为，这是基于国际环境与中国国内市场特色作出的整体性政策安排，中国既要促进国内市场强有力健康发展，也要把对外贸易和经济合作的大门越开越大。

2015年，丹麦商会授予曹伯义“商界人士终身成就奖”，以表彰他超过35年来为服务丹中商贸关系作出的贡献。

“一直以来，开放和规范的国际贸易对于丹麦和许多欧洲国家来说至关重要，我们依赖于和平的国际环境与自由和开放的国际贸易规则。”曹伯义说。

曹伯义希望包括丹麦在内的欧洲国家继续并扩大与中国的经贸合作。“我非常希望欧洲和中国之间重要的贸易关系能够像过去40年那样继续保持下去。这真正符合欧洲的利益。”

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