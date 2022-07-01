人民网首尔7月1日电 （记者马菲）“中韩建交30周年经济论坛”6月30日在首尔举行。中国驻韩国大使邢海明、韩国国务总理韩德洙、韩国候任驻华大使郑在浩、韩国外交学会会长李俊揆等出席并致辞，两国经贸、金融等各界人士百余名线上线下出席活动。

邢海明表示，中韩两国是搬不走的永久近邻，也是分不开的合作伙伴。建交30年来，中韩关系全面快速发展，极大造福了两国和两国人民。作为中韩关系中最大的亮点，两国经贸往来深度融合，产业链供应链密不可分，已成为你中有我、我中有你的利益共同体。未来，中国将继续坚持深化改革，扩大对外开放。希望韩国朋友把握中国庞大的市场机遇，维护好两国间巨大的共同利益，抓住疫后经济复苏机遇合作共享、互利共赢。

中国驻韩国大使邢海明出席“中韩建交30周年经济论坛”并致辞。中国驻韩国大使馆供图

邢海明指出，今年是中国共产党成立101周年和香港回归25周年。中国共产党团结带领中国人民，为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同。香港回归25年来，“一国两制”的实践取得举世公认的成功。香港积极融入国家发展大局，共创中华民族的美好未来。面向未来，中方愿意同韩方一道，携手共进，合作共赢，为各自国家的发展，为地区乃至世界的繁荣稳定作出积极贡献。

韩德洙表示，韩中建交30年来，两国在政治、经济、文化、人文交流等多个领域取得了令人瞩目的发展成就，成为了彼此珍贵的伙伴。两国应以过去30年的发展成就和经验为基础，秉持相互尊重、相互合作的精神，推动双边关系迎来更加健康、稳定的未来。韩方愿同中方不断加强高层交往，进一步扩大务实合作，谋求经济合作高质量发展，推动两国民众加深友好感情，携手为地区和世界和平稳定作出积极贡献，期待本次活动成为韩中关系实现全新发展的起点。

韩国国务总理韩德洙会见中国驻韩国大使邢海明，双方就进一步发展中韩关系等交换了意见。中国驻韩国大使馆供图

本次论坛旨在回顾两国关系发展成就，探索未来合作框架。会上，两国经贸领域专家学者围绕经贸合作经验启示、文化产业合作、中国经济前景等进行了深入交流。会前，韩德洙总理会见了邢海明大使，双方就进一步发展中韩关系等交换了意见。

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