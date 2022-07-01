人民网首尔7月1日电 （记者马菲）“中韩建交30周年及中韩关系未来”联合学术会议6月30日在韩召开。本次会议由韩国高丽大学、国民大学、韩国政治学会及韩中关系未来发展委员会共同主办。中国驻韩国大使邢海明应邀出席并发表演讲，韩国外交部长官朴振、前中国驻韩国大使宁赋魁、前韩国驻华大使辛正承、韩国外交部东北亚局局长崔喜德及韩国政治学会会长林成学等两国政界学界人士以线上线下方式出席。

中国驻韩国大使邢海明（右二）出席“中韩建交30周年及中韩关系未来”联合学术会议并发表演讲。中国驻韩国大使馆供图

邢海明表示，中韩两国同仇敌忾、共同抗日的历史为中韩建交埋下伏笔，为两国建交30年来取得的巨大成就打下了基础，也将为今后双边关系进一步发展继续提供支撑。双方应加强对这段历史的研究和传承，更好从中汲取经验智慧和精神力量，为两国关系发展注入强大动力。

邢海明表示，今年是中国共产党成立101周年。百余年来，中国共产党从最初只有50多名党员的小政党，发展成为拥有9600多万名党员、领导着14亿多人口大国的世界第一大执政党。在中国共产党领导下，中国走出了一条中国特色社会主义道路。相信在中国共产党的领导下，中国特色社会主义建设将不断取得新的成就，为地区乃至世界和平发展作出更大贡献。中韩双方可以就民主、自由等人类共同价值加强沟通交流，提炼出具有鲜明东方特色的民主自由价值观，为两国和双边关系发展提供思想支撑。邢海明表示，希望并相信韩方从现实和长远利益出发，妥善处理中韩、韩美这两组双边关系，并在中美间发挥“润滑剂”作用，为维护本地区和平、稳定与繁荣做出更大贡献。

朴振发表视频致辞表示，韩方将以过去30年两国关系发展成果为基础，坚持相互尊重，努力推动两国关系迈向更健康、更成熟的阶段。希望韩中两国加强各层级交往，增强两国民众尤其青年互信，深化供应链、医疗卫生、文化等领域务实合作，共同推动解决朝核问题、维护半岛和平稳定。

与会人士表示，韩中两国地理相近，是永远搬不走的近邻。建交30年来，韩中关系总体经受住了国际和地区形势考验，在政治互信、经贸合作、人文交往等领域实现巨大发展，缔造了双边关系史佳话。希望韩中两国面向未来，加强沟通，在国际地区等问题上加强协作，实现更好发展。

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