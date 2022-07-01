6月30日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者提问，日前，美国国内围绕女性堕胎权的争论引发国际社会广泛关注。报道认为有关事件标志着美国妇女人权状况的历史性倒退。联合国人权事务高专巴切莱特及英法加等国都对此予以谴责。中方对此有何评论?

赵立坚表示，妇女权利是基本人权的重要组成部分，针对女性的性别歧视是美国长期无法掩盖的人权恶疾。美国至今仍未批准《消除对妇女一切形式歧视公约》这一联合国核心人权公约，美国妇女长期遭受系统、广泛、制度性歧视，近年民调显示，仍有75%的美国人认为国家需在实现性别平等上作出更多努力。

赵立坚指出，在经济就业领域，美国民权同盟指出，美国女性工资仅为男性的78%，其中黑人女性和拉丁裔女性的工资仅为白人男性的64%和54%。新冠肺炎疫情期间，美国许多企业大规模裁员，女性员工失业率激增，仅2020年2月至5月，就有1150万美国女性失去工作。美国还是经合组织国家中唯一在联邦层面不保证为职工提供任何带薪产假、陪产假或育儿假的国家。据估计，仅有60%的美国职工可以真正享受联邦所规定的最长12周的无薪产假。

在人身安全领域，美国目前是所有发达国家中孕产妇死亡率最高的国家，其中黑人女性死于生育相关原因的可能性比白人女性高243%。据美国家庭暴力研究所统计，美国家庭暴力受害者85%为女性，每年有530万女性受到虐待，千余名女性因家庭暴力而死亡。此外，美国女性在工作场所遭遇性别歧视、性骚扰甚至性侵犯的现象相当普遍，且美国法律在这方面对女性权益的保护并不健全，直到1991年，国会对《民权法案》进行修订，原告才能以性骚扰为由寻求金钱赔偿。

赵立坚说，美国国内妇女权利状况再次表明，美国根本没有权利自诩“人权卫士”。美方在对别国指手画脚前应该首先采取切实有效措施，充分尊重和保护自己国内女性的基本人权和正当权益。（总台央视记者 吴汶倩 孔禄渊）

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