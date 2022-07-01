中新网6月30日电(张铭心)近日，美国知名乐队“绿日”(Green Day)的主唱阿姆斯特朗宣布将放弃美国国籍，彻底与美国“划清界限”。阿姆斯特朗此举正是因为美国联邦最高法院此前推翻“罗诉韦德案”的裁决。

裁决一出，便在美国引起轩然大波，各地民众都高举横幅，游行示威。随着这一裁决为世界带来的震荡不断发酵，美国各界也纷纷站出来发声，他们或震怒谴责、或失望恐惧、或激情呼吁……

当地时间6月24日，美国旧金山民众聚集在市政厅前，抗议美联邦最高法院推翻罗诉韦德案。 中新社记者 刘关关 摄

政界：共情与警告

消息传出后，美国的一些政界人士纷纷谴责美最高法院推翻“罗诉韦德案”的裁决。

图片来源：美国副总统哈里斯的丈夫、“第二先生”道格·埃姆霍夫社交媒体截图。

美国副总统哈里斯的丈夫、“第二先生”道格·埃姆霍夫在社交媒体上表示，“我感受到你们所有正义的痛苦、恐惧和愤怒。我致力于成为所有基本权利被剥夺的女性以及其他权利受到威胁的人的坚定盟友。现在是时候一起战斗了。”

美国前第一夫人米歇尔·奥巴马则对美最高法院堕胎裁决表示“心碎”。她在社交媒体上发表的一份声明中说，这一可怕的裁决必将产生毁灭性的后果，年轻一代“必须敲响警钟”。

美国联邦参议员桑德斯(Bernie Sanders)在社交媒体上发声，谴责美最高法院推翻“罗诉韦德案”的裁决剥夺了女性掌控自己身体的权利，“是一种暴行，是对美国民众意愿的蔑视”。

图片来源：桑德斯（Bernie Sanders）社交媒体截图。

佐治亚州州长候选人艾布拉姆斯(Stacey Abrams)也在社交媒体上说，“我很震惊，我被激怒了。”她表达了自己为此抗争的决心，“我无畏并准备反击，我们的自由很重要，我们的权利很重要，我们不会停滞不前。”

商界：支持与呼吁

美国联邦最高法院推翻“罗诉韦德案”的消息传出后，迪士尼公司、高盛集团、美国银行、摩根大通等多家公司发布声明称，将为他们的员工报销前往所居住州外堕胎的旅行费用。

一些美国商界大亨也在社交媒体上就这一裁决发声。对于“罗诉韦德案”被推翻的现实，他们站出来呼吁人们为女性争取“堕胎权”而斗争。

图片来源：美国微软公司联合创始人比尔·盖茨社交媒体截图。

美国微软公司联合创始人比尔·盖茨通过社交媒体表示，“这是悲伤的一天。”他指出， 推翻“罗诉韦德案”是一个不公正和不可接受的倒退，“这使女性的生命处于危险之中，尤其是最弱势的女性。”

美国点评网站Yelp首席执行官斯托普尔曼(Jeremy Stoppelman)指责美最高法院的裁决“将女性的健康置于危险之中”。他表示，“商界领导人现在必须大声疾呼，呼吁国会将‘罗诉韦德案’编入法律。”

图片来源：前美国脸书母公司Meta高管的桑德伯格社交媒体截图。

本月初宣布卸任美国脸书母公司Meta高管的桑德伯格也直言推翻“罗诉韦德案”是一个巨大的倒退。她在社交媒体上呼吁，“为了我们自己，我们的女儿，以及接下来的每一代人，我们必须继续战斗。我们必须携手保护和扩大堕胎的权利。”

文体明星：谴责与斗争

“绿日”(Green Day)的主唱阿姆斯特朗用最决绝的方式，表达了自己的抗议。他近日在英国伦敦举行的一场演出现场上宣布，他将放弃美国国籍。

图片来源：美国有线电视新闻网(CNN)报道截图。

阿姆斯特朗对观众说，自己不是在开玩笑，他不会再回到“可悲”的美国。

除了阿姆斯特朗，许多美国演艺界人士也对这一裁决表示强烈不满。他们公开谴责美国最高法院，控诉这项不负责任的裁决将为美国女性带来的伤害。

美国女演员雪儿(Cher)在社交媒体上抨击这一裁决。“今天，特朗普激进的(共和党)最高法院对数十万美国妇女的死亡负有责任，”她写道，“尽管他们不能被起诉，但毫无疑问……‘他们是有罪的’。”

美国当红女歌手泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)直言自己感到“非常害怕”。她说，“几十年来，人们为女性的身体权利而战，但今天的决定剥夺了我们的权利。”

美国女歌手辛蒂·露波(Cyndi Lauper)则呼吁人们坚持斗争。她说，“今天很艰难，但我们还没有结束，因为在这个国家，为我争取公民权利而进行的对话和斗争，将永远持续下去。”

美最高法院推翻“罗诉韦德案”的裁决同样在美国体育界“激起千层浪”。

美国国家女子篮球协会(WNBA)也在一份措辞强硬的声明中对此裁决进行谴责。声明称，“这一决定表明，政府的一个部门与国家和人类尊严意识脱节。”

图片来源：美国网球巨星比莉·简·金(Billie Jean King)社交媒体截图。

美国网球巨星比莉·简·金(Billie Jean King)则指出，美最高法的裁决“不会结束堕胎”。她补充说，“它将结束的是，(美国女性)安全和合法地接受这一重要的医疗程序。这对美国来说是悲伤的一天。”（完）

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