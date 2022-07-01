当地时间6月28日，美国得克萨斯州贝克萨尔县官员称，27日发生在圣安东尼奥市的非法移民死亡事件遇难人数已经升至51人。英国广播公司（BBC）报道称，这是美国历史上偷渡移民死亡人数最多的一个案例。这些来自墨西哥、危地马拉、洪都拉斯等国的人们，没有在美国找到他们梦想中更美好的生活，反而殒命异乡。这样的人间悲剧，再次让世界看到了美国人权罪状中丑陋的一页。

这场惨剧的发生地圣安东尼奥市距离美墨边境250公里，是美墨边境一条主要人口走私路线上的重要节点。英国《卫报》将圣东尼奥称为“非法移民大规模死亡的现场”，这里过去曾发生多起非法移民惨死案：2003年5月，19名移民的尸体在当地一辆卡车的车厢内被发现；2017年，10名移民的尸体在当地一辆拖车中被发现，另有数十人因高温而受伤。在美墨边境非法移民人数创20余年新高的背景下，这样的惨案恐怕难以避免。

美国移民政策研究所高级研究员多丽丝·迈斯纳在接受《华盛顿邮报》采访时表示，尽管此次惨案“非常可怕”，“但这绝不会是最后一次”。《华盛顿邮报》的报道还称，得州南部和西南部的官员和民众正在担心，不断上升的气温和不断增加的非法入境者，会让今年夏天成为美墨边境前所未有的“死亡季”。

边境惨剧重演，美国政客却吃起了“人血馒头”，操弄起了甩锅推责和相互攻讦的“传统艺能”。以得州州长阿博特为代表的共和党人马上将枪口对准拜登政府，称这些死亡应该“算在拜登头上”，“这是他致命的开放边境政策的结果，是他拒绝执法导致的致命后果”。代表得州的联邦参议员、共和党人克鲁兹27日也抨击拜登的边境政策，共和党联邦众议院冈萨雷斯更是要求美国国土安全部长马约卡斯辞职。民主党则试图将问题的焦点转向打击人口贩运组织，并批评共和党人阻挠白宫的行政任命和推动移民政策改革的努力，这导致拜登政府上台一年多时间里提出的多项移民改革措施统统落空。

正是在美国两党无止境的相互攻讦中，边境惨剧一再上演。《纽约时报》就不无讽刺写道，尽管拜登在竞选时承诺改变移民政策，但其推出的措施都被法院中止，目前美国的边境政策与前总统特朗普执政时大致相同。在中期选举日益临近的当下，两党政客更是满脑子算计如何利用移民问题争取选票，哪有时间真正关心聚集于美墨边境的非法移民和难民们的福祉？

而拉美国家民众源源不断涌向美国，正是过去近200年时间里美国将拉美视为“自家后院”、大搞“门罗主义”酿下的恶果。非法移民的产生，大多源于其原籍国的贫困和战乱，而这些国家的贫困动荡又与美国脱不了干系。自1823年提出“门罗主义”以来，美国30多次军事介入拉美国家，向地区国家强行输出美式民主，大搞经济掠夺，甚至策动政权颠覆。很多拉美国家不仅没能分享强邻的发展成果，反而沦为了美国的“资源仓库”和“劳工市场”，长期陷入政治动荡、经济停滞、社会分裂的困境。

美国不但不想从源头上解决问题，还不兑现其支持地区国家发展以解决移民问题的承诺，就在刚刚结束的美洲峰会上，美国还想把这个“包袱”甩给拉美国家。墨西哥总统洛佩斯今年5月在访问危地马拉期间就曾公开批评美国：“自从前总统特朗普以来，我们一直在等待，要求他们捐赠40亿美元，但截至今天，什么都没有，绝对是什么都没有。”

51条鲜活生命逝去的悲剧，不应在引发一时的激愤后烟消云散，更不应沦为美国国内党争的工具。美国应认真审视并纠正自身在难移民问题上的累累罪行，停止扮演虚伪的“人权卫道士”，切实采取措施，保障难移民的人权和各项基本权利。终结边境惨剧，美国是时候拿出行动了。（聂舒翼）

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