人民网巴黎6月30日电 （记者刘玲玲）由中国作家协会支持，法国中国文学读者俱乐部与巴黎中国文化中心联合举办的“2022中国当代诗歌朗诵会”当地时间30日晚在法国巴黎中国文化中心成功举办。中国驻法国大使卢沙野出席活动。来自中法文学艺术界人士及法国文学和中国文化爱好者等近200名嘉宾参加了活动。

巴黎文化中心主任佘明远在致辞中表示，中国和法国都是诗歌文化悠久、诗歌氛围浓厚的国度。两国间的文学交流频繁，相互影响不断。本次活动旨在“以诗会友”，用诗歌叩响心灵，通过中法诗歌交流为两国的文学艺术传播注入新的活力，为两国人民民心相通搭建桥梁。

巴黎文化中心主任佘明远致辞。人民网记者 刘玲玲摄

本次活动策划人、旅法诗人张如凌在随后的致辞中表示，诗歌可以表达人类所有的情感，诗歌使不同的文化碰撞融合，使不同的灵魂产生共鸣。作为在中法两国诗歌文化熏陶下成长起来的诗人，她希望与其他中法诗歌界人士一道，为推动两国人民的思想交流与对话贡献出自己的力量。

图卢兹诗歌学院首席秘书长拉波尔达里埃尔在致辞中表示，图卢兹诗歌学院成立于1323年，在诗社成立700年之际，他期待诗社的队伍不断壮大，期待法中诗歌交流不断深入发展。

在约1小时的朗诵会上，赵丽宏、陈东东、李少君、欧阳江河等四位中国诗人通过视频分别朗诵了个人代表诗作。旅法诗人张如凌、法国当代诗人汤斯林、青年演员金祎和凡维登现场朗诵了《我愿像风》《指纹》《北方》《应该对春天有所表示》等多首诗歌作品，大提琴家马修、长笛演奏家王伟和舞蹈家王文虎倾情献艺，为每首诗歌营造出独特的氛围。

法国青年演员凡维登在悠扬的琴声中朗诵中文诗歌的法语翻译版。人民网记者 刘玲玲摄

悠扬的长笛、浑厚的大提琴、空灵的埙、多变的口簧琴和曼妙的舞姿同抑扬顿挫的朗诵声交织共融，引领观众在音与画的世界里徜徉，体味诗歌中描绘的独特意境，感知心灵的触动与震撼，寻找精神的共通与思想的共鸣。在场观众纷纷表示，晚会将诗歌朗诵和艺术演绎完美结合、相得益彰，兼具思想性、文化性、艺术性，期待中心今后举办更多类似的文化交流活动，让法国朋友可以更全面地感受中国文化的思想内涵和现代表达。

为实现中国文学海外传播的本土化，联络、服务好中国文学的海外读者，提升中国文学国际影响力，2021年8月起，中国作家协会在法国、英国、新加坡等12个国家建立了首批“中国文学海外读者俱乐部”。目前“中国文学海外读者俱乐部”数量增至22个。其中，法国“中国文学读者俱乐部”是由中国作家协会委托法中文化协会创办。本次诗歌朗诵会作为该俱乐部首场诗歌分享活动，开启了中法诗歌交流的新篇章。

(责编：崔译戈、杨牧)