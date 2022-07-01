人民网约翰内斯堡6月30日电 （记者邹松）6月29日，中非共和国总统府为即将离任的中国援中非第18批医疗队队员举行隆重授勋仪式。中非共和国总统图瓦德拉、中国驻中非使馆临时代办单承林、经商参赞高铁峰以及中非国务部长兼总统府办公厅主任纳姆西奥、卫生部长索姆塞、内政部长纳散、总统新闻顾问莫克庞等中非政府官员，中资企业、机构、华人华侨代表以及中国援中非第18批和第19批医疗队全体队员等百余人出席仪式。

总统礼宾秘书、国家典礼局局长马普卡代表总统府发言高度赞扬中国援中非第18批医疗队所做工作，表示医疗队员们在过去的一年半中不辞辛苦地日夜工作，照顾病患、挽救生命，用实际行动为成千上万的中非家庭带来希望和福祉。他诚挚感谢医疗队为深化两国友谊与合作做出的积极贡献。随后，图瓦德拉总统亲自为即将结束使命回国的第18批医疗队全体队员授勋，并同每名队员热情握手、合影留念。

最后，图瓦德拉总统同甫抵中非履职的第19批医疗队全体队员逐一握手、亲切交流，对他们的到来表示热烈欢迎。

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