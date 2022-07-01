新华社塔那那利佛6月30日电（记者凌馨）马达加斯加国家宪兵队首期中文培训班6月30日举行结业仪式，42名包括马国家宪兵队官兵在内的参训学员获颁结业证书。

该培训班由中国驻马达加斯加大使馆、塔那那利佛大学孔子学院与马达加斯加国家宪兵队共同合作开设。

中国驻马大使郭晓梅在结业仪式上说，6个月前，马达加斯加国家宪兵队首期中文培训班正式启动。培训期间，全体参训学员努力克服工学矛盾，始终保持饱满热情，在汉语语言和中国传统文化的了解学习方面取得丰硕成果。

马达加斯加宪兵战略行动总协调员拉库图贝少将对获得结业证书的参训学员表示祝贺。他表示，此次中文培训满足了学员们的期望和需求，丰富了他们的知识和技能，对马国家宪兵队和马中双边合作都有重要意义。

参训学员代表、国家宪兵队上校丽卡·陈在接受新华社记者采访时表示，在短短几个月培训中，他不仅学习了中文，还感受了太极拳等中国传统文化。他希望马中双方这一语言交流与合作项目能够继续下去，自己也能有机会继续学习中文和中国文化。

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