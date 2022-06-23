美东时间6月21日，美国海关和边境保护局依据所谓《维吾尔强迫劳动预防法》，将中国新疆地区生产的全部产品均推定为涉及所谓“强迫劳动”，并禁止进口与新疆相关的任何产品。明眼人不难看出，美方这种基于谎言的歇斯底里做法违背市场经济规律，实质是想在贸易上跟中国“硬脱钩”，将新疆乃至整个中国排除在全球产业链之外，以实现所谓“以疆制华”。

这些满脑子冷战思维、企图搞“经济胁迫”的美国政客太想当然了。如今，中国是120多个国家和地区的最大贸易伙伴，与世界已经建立起紧密合作的产业链，全球数以千计的公司在供应链上依赖新疆。失去美国一棵树，新疆产品还有整片森林。但对于美国这个全球最大消费市场来说，将与新疆相关的全部产品拒之门外，好比自断于全球产业链、自我“去美国化”。

《财富》杂志2021年就刊文警告美国政府，若再继续“去中国化”，就是“去美国化”了。有德国媒体21日评价，美国这部新疆法案“不是冲击中国产业，而是冲击美国产业”。还有分析指出，美政客将会发现，这一法案将成为全球产业链“去美国化”的标志，是美国自己在制裁自己。

以新疆的优势产业棉花和多晶硅为例。新疆的长绒棉质好价实，是很多国际大牌的优选。据美国工人权利协会估计，美国品牌和零售商每年进口超过15亿件使用新疆面料的服装，金额超过200亿美元。同时，新疆贡献了全球近一半的多晶硅产能，美国85%的太阳能电池板生产依赖中国。如果将这两种产品拒之门外，美国在全球很难找到合适的替代品，而付出的代价是不断飙升的通胀以及日益严重的供应链危机。

不只如此。由于这部新疆恶法的打击面还包括使用新疆产地原料的产品以及雇佣维吾尔族员工的企业，这就意味着，美国不仅要排斥新疆产品，更是与中国脱钩，与全球产业链切割。

凭借超大规模市场与工业门类齐全等比较优势，中国在全球产业链中占据举足轻重的地位，为世界提供了大量的市场机遇、投资机遇、增长机遇。没有谁能轻易舍弃。人们记得，去年3月瑞典服装品牌H&M因抵制新疆棉在中国市场第二季度销售额下降23%，亏损7400万美元。试问有多少企业愿意重蹈覆辙？

在全球化的今天，新疆产品以及原材料已经出口世界多地，遍布全球产业链。新疆维吾尔族工人也广泛参与到企业的生产当中，为美好生活而奋斗。美方凭空捏造所谓“强迫劳动”谎言，企图排除所有与新疆有关的产品，实质是搞自我封闭，是自绝于全球市场。

更何况，美国上届政府发起的贸易战已有4年多时间，早就证明与中国“脱钩”是失败的。如今，美方为打压中国又利用这部新疆恶法搞“脱钩断链”，说明他们为一己之私视国际贸易规则于儿戏，完全不顾跨国企业利益。那些跨国企业必然要好好掂量掂量：究竟是迫于美国恶法甘愿失去中国市场与世界机遇，还是及时调整布局退出美国市场，更符合自身长远发展？

资本逐利而行。可以想象，如果美国新疆恶法全面执行的话，它带来的最大后果是：美方越是逼迫跨国公司与中国“脱钩”，越是加快它们调整布局的步伐，将产业链“去美国化”，以免再被美国“制裁大棒”打中伤及自身。

由此可见，美国拒绝与新疆有关的所有产品，实际就是与世界脱钩，与机遇脱钩，也是与未来脱钩，就是加速从全球产业链“自我剥离”。

历史上看，美国是经济全球化的主要发起者与推动者，也一直是最大受益者。然而现在，部分美国政客正企图掐断经济全球化进程，成为“搅局者”。时间将证明：开历史倒车，企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。（国际锐评评论员）

(责编：徐祥丽、贾文婷)