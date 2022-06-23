新华社长沙6月23日电（记者谢樱）联合国人权理事会第50届会议中方边会“美西方结构性种族主义的根源与影响”22日在长沙举行。会议由中国人权研究会主办，中南大学人权研究中心、中南大学法学院承办。来自美国、德国、南非、土耳其、阿根廷、爱尔兰、墨西哥、也门等国家的近30位专家学者通过线上线下方式参会，围绕美西方国家结构性种族主义的根源与影响这一主题开展讨论，从不同文化视角审视结构性种族主义的根源及其所带来的严峻挑战，探索消除各种形式种族主义的可行路径。

中南大学人权研究中心执行主任毛俊响认为，美西方的政客、政党、媒体、研究机构等社会精英，控制了公共话语的生产与散播，对种族主义文化的产生具有支配性作用。当前，美西方社会精英基于文化差异而开展的文化种族主义话语构建，强化了意识形态领域的种族主义，为种族主义浸润整个社会文化结构提供观念基础。这在政治、经济、社会、文化、法律等各个方面强化了美西方的结构性种族主义。

中国社会科学院中国边疆研究所副研究员、中国社会科学院大学历史学院副教授王昱廷认为，种族主义在美国是一个全面、系统、持续的存在。美国在种族问题上负债累累、劣迹斑斑，反映出美国社会根深蒂固的制度性、结构性缺陷，深刻揭示了“美式人权”的虚伪性，也戳穿了所谓“人权卫士”的虚伪面纱。

天津师范大学政治与行政学院教授马德普认为，种族主义在近代的出现与资本主义兴起密切相关，其主要思想文化根源是个人主义。经济个人主义、宗教个人主义、政治个人主义分别激励了奴隶贸易和殖民掠夺、种族主义暴行、种族排斥和种族清洗等行为。

中央民族大学民族学与社会学学院副教授王伟阐释了美国社会的种族主义结构演变，指出美国在种族主义的基础上先后形成了金字塔式种族主义结构以及“中心—边缘”式种族主义结构。王伟认为，种族主义是美国历史上挥之不去的阴影，每一次种族主义结构的形成和转变都带有浓重的种族压迫和种族反抗色彩，这也是美国种族运动反复出现的根本原因。

美国路易斯安那州立大学社会工作学院名誉院长布里吉·莫汉、美国佛罗里达海湾海岸大学社会工作系副教授内鲁媞·亚尼认为，结构性障碍是社会、经济和文化不平等和不公正的根源。一个失败的社会是一个由有缺陷的制度组成的功能失调的组织，这些制度滋生了种族主义、歧视、屠杀和恐怖主义的极端意识形态。应铲除阻碍自由和正义、种族压迫的有害结构与根源，使公共政策合理化和现代化。

土耳其中东技术大学政治学教授穆罕默德·奥克亚尤兹认为，20世纪80年代初以来，欧洲的新种族主义、新右翼运动利用种族主义的“科学化”，创造了基于文化差异的种族主义。科学种族主义理论为实行特殊形式的现代种族主义铺平了道路，极有可能形成纯粹的、直接的种族压迫机制，值得我们高度警惕。

中南大学人权研究中心研究助理郭敏认为，在种族矛盾突出的美国，算法种族主义体现在各个方面，其产生的根源在于不公平的社会环境。算法不仅无助于解决美国的种族主义，反而使其在决策过程中会更为隐蔽地加剧种族偏见，导致更严重的社会问题。

中南大学人权研究中心皮特·赫尔曼教授认为，要认识到种族主义的系统性与结构性，种族主义是社会构建的结果，也要关注个体在结构性种族歧视中的困难处境。爱尔兰发展研究协会主席妮塔·米希拉认为，反思当前种族主义带来的各种问题，我们需要加强团结合作，共同反对新的种族主义。

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