原标题：巴西专家：金砖合作开启全球发展新时代

巴西学者、河北师范大学秘鲁研究中心外籍研究员傅一晨（Felipe Camargo Gaiotto）6月23日在《中国日报》撰文称，2022年中国再次担任金砖国家主席国，金砖国家深化合作将开启全球发展新时代。

漫画作者：中国日报美术部 石宇

金砖国家致力于构建美好未来

文章指出，如今有必要让新兴市场和发展中经济体在复杂的国际形势中发挥主导作用，因为它们的关系是基于合作、团结以及相互理解。若不能为全球发展新时代建立基于合作、团结与相互理解的关系，国际政治体系未来仍将面临不确定性。

新加坡国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼6月在国际货币基金组织的《金融与发展》杂志上刊文指出，人类已经进入了一个“漫长的完美风暴”时期（perfect long storm），只有在各国间架起桥梁，才能解决地缘政治、经济和生存方面的结构性不安全问题。

然而，结构性问题并非源于短期问题，因此俄乌冲突、新冠疫情不能被视为对人类未来构成威胁的主要因素。在这些挑战出现之前，世界已经陷入不稳定、不安全和不确定之中。

如今，我们需要精诚合作让世界获得稳定，并为未来发展铺平道路。金砖国家的全球议程以具体问题具体解决为基础，进而为人类构建更加美好的未来。10年来，金砖国家一直在提出解决结构性问题的方案，将这些建议付诸实施已是势在必行。

金砖国家致力于维护国际安全

面对武装冲突，一些国家妄图通过发动更多武装冲突来解决，无论结果如何都得不偿失。事实上，我们可以本着促进和平的目标，通过有关各方的对话与协商来解决武装冲突。

金砖国家在国际关系中发挥主导作用有助于维护国际社会的安全。然而，解决武装冲突不是金砖国家的责任，而是联合国安理会的责任。国际社会和联合国应当为具体的国际安全问题与冲突找到具体解决方案。

中国领导人已经指出，金砖国家要加强政治互信和安全合作，就重大国际和地区问题密切沟通协调，照顾彼此核心利益和重大关切，相互尊重主权、安全、发展利益，反对霸权主义和强权政治，抵制冷战思维和集团对抗，共建人类安全共同体。

国际社会应当意识到，金砖国家一直致力于为具体问题提供具体解决方案。在中国担任金砖国家主席国期间，这一情况不会有任何改变。团结与合作一直是金砖国家促进可持续发展、多边主义与全球治理的关键，这一势头将持续下去。

金砖国家致力于与其他发展中国家合作

自2008年全球金融危机以来，世界秩序加速从单极格局转向多极格局，地区大国实力迅速增强。金砖国家一直是新兴和发展中经济体的主要代表。同其他发展中国家一样，它们也遭受了滞胀、气候变化、经济不平等和地缘政治冲突等问题的重创。未来，它们将继续努力寻找解决方案。

金砖国家可以与其他发展中国家一道，建立行之有效的区域网络，支持可持续发展，促进地区和平。此外，它们还可以在国际关系中发挥更大作用，在各国之间架起桥梁，解决联合国2030年可持续发展议程面临的阻碍。若各个国家、各个社会能意识到迈向更美好未来的关键是社会经济高质量发展而非盲目、快节奏的GDP增长，那么我们将克服联合国2030年可持续发展议程面临的挑战。

在一些国家奉行零和思维、“大棒外交”的背景下，金砖国家的国际新议程不应屈从于这些国家的利益与欲望。正如巴西前外交部长塞尔索·阿莫林所说，随着金砖国家的崛起，由少数几个国家单方面决定国际议程的时代已经结束了。

全球不确定性、不安全与不稳定无法通过武装冲突和制造“假想敌”来解决。金砖国家不仅要围绕全球议程改革加深相互理解，还要继续通过具体问题具体解决来实现全球共同利益。国际社会必须意识到，没有关于共同未来的意识，就不会迎来“完美风暴”时期后的和谐未来。

（编辑：严玉洁 王辉 周凤梅）

(责编：贾文婷、徐祥丽)