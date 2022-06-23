董少鹏 证券日报副总编辑、人大重阳金融研究院高级研究员

6月22日晚，中国国家主席习近平以视频方式出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲，用四个“共同”阐释世界和平发展、开放发展的重大课题，总结了金砖国家合作的宝贵成果，延展了金砖国家合作机制的深刻内涵，对推动全球发展迈向新时代提供了重要指引。这四个“共同”是：“团结协作，共同维护世界和平稳定”“守望相助，共同促进全球可持续发展”“同舟共济，共同实现合作共赢”“包容并蓄，共同扩大开放融合”。

金砖国家合作机制建立以来，不仅在经贸、金融、科技层面加强合作，促进了各成员国经济社会繁荣发展，更重要的是践行真正的多边主义，打造开放包容、合作共赢的新型多边合作机制，为全球治理注入积极、向上、建设性的力量。当今时代，面临着百年变局和世纪疫情的双重挑战，逆全球化、单边主义、局部地缘冲突等不安定、不健康因素不断发酵。金砖合作理念和合作机制，正是这个时代所需要的。

习近平主席指出，“包容普惠、互利共赢才是人间正道”“开历史倒车，企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路”。金砖合作概念的提出，就是基于新兴市场和发展中国家基本定位、发展前景和带动作用，预见了金砖国家广阔的发展空间。16年来的发展进程表明，坚持真正的多边主义，得民心，是正道。金砖概念的提出者吉姆·奥尼尔表示，金砖国家的发展大大超越了他当年的预期。

目前，金砖国家的经济总量约占世界的25%，贸易总额约占世界的18%，近年来对世界经济增长的贡献率达到50%。2021年金砖国家货物进出口总额达85498.08亿美元，同比增长33.4%；中国与金砖国家双边贸易总额达4904.2亿美元，同比增长39.2%，高于同期中国外贸整体增速。金砖合作取得这样的成就，当然不仅仅基于经济因素，还与“心往一处想、劲往一处使”的精神，同舟共济、团结合作的机制紧密相关。

当然，金砖国家内部也存在发展不平衡、不均衡的状况，这是由各自发展进程、天然禀赋、制度条件、经济活动特征等共同决定的，是客观存在的，但这不是各国深化合作的制约因素，而恰恰应该成为相融共生、取长补短的基础。为了将成员国的多边战略合作和常态化合作机制化，金砖国家建立了新开发银行、新工业革命伙伴关系、航天合作联委会等机构或机制，在金融支持、科技创新、能源环境、数字产业等领域不断扩展空间，深耕细作，合作的金砖成色进一步提升。

当今世界不太平、不安宁。和平与发展的时代主题面临严峻挑战。金砖国家虽然国情不同、发展阶段不同，但是都承担着发展经济和维护和平的共同责任。金砖国家以实际行动，践行了维护共同安全、促进共同发展的重大理念，建立了切实可行、具有强大生命力的合作机制，是全球合作机制的示范样本。金砖国家不但尊重各成员的安全关切，努力维护共同安全机制，还就普遍关心的安全问题及时对表、协调立场，针对叙利亚、阿富汗、中东、乌克兰等地区安全问题多方斡旋、贡献方案。金砖国家抗疫合作也堪称典范，五国加强合作、分享信息、交流经验、派遣医学专家、提供医疗物资、推动疫苗合作，努力遏制疫情蔓延，保护人民生命安全。

金砖国家体量大、影响大、发展后劲足，承载着世界和平发展的希望。为了将金砖机制向全球拓展，2017年厦门会晤期间，中国提出了“金砖+”合作模式，即邀请具有代表性的新兴市场和发展中国家出席对话会。金砖国家领导人先后与非洲、南美、上合组织和欧亚经济联盟成员国等举行对话会，构建更开放多元的伙伴网络，促进所有发展中国家共同繁荣。金砖国家新开发银行已经实现了首批扩员，今后将按照规则进一步推进扩员进程。金砖国家其他合作平台也可以按照规则对其他伙伴开放。

金砖国家作为构建开放型世界经济的主力军、生力军，坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，与所有合作伙伴一道，为消除贸易、投资、技术壁垒不懈努力。金砖国家将主动作为，积极为全球可持续发展贡献力量。一是促进五国农业发展，为全球实现消除贫困和零饥饿目标贡献力量；二是推动五国贸易投资和可持续发展，为全球可持续发展发挥引领作用；三是密切五国人文交流，让伙伴关系理念扎根人民心中，以此带动全球文明互鉴和共同进步。

面对当今世界的各种挑战，中国倡导并推动金砖合作，主张国际上的事大家商量着办、有困难一起克服，并身体力行，展现了大国担当和大国力量，为构建开放型的世界经济和人类命运共同体发挥了中流砥柱、创新引领作用。金砖国家合作机制已经打开了“世界变局”的大门，这扇团结、包容、合作的大门将越开越大，并将彰显日益强大的生命力。（责任编辑：华章 安然 宇馨）

(责编：贾文婷、徐祥丽)