新华社华盛顿6月21日电 “那孩子喊着妈妈，太让人难受了，没人救得了他。”黑人男子丹尼尔·戴森回忆起亲历枪击案的惨痛一幕。

6月19日是美国黑奴解放日，又称六月节，美国政府去年确认其为联邦公共假日。当天晚上，美国首都华盛顿一处商业区举行露天音乐节，一片欢歌笑语。“砰！砰！砰！”突然传来枪响，人们惊声尖叫，四散奔逃。据警方事后通报，枪击事件中1人遇害，3人受伤，调查工作仍在进行之中。

遇害的黑人少年蔡斯·洛伦佐·普尔年仅15岁，家住附近。戴森曾尝试帮助中枪倒地的普尔和另一名腿部中枪的警察，自己衣服上也沾满血迹。眼睁睁看着年轻的生命逝去，让戴森心痛不已，“简直无法用言语形容”。

“无论什么种族、肤色，都不能允许再发生这样的事情了，否则每天都会有无辜的孩子丧生于枪口之下。”戴森的声音有些颤抖。

这张6月19日在美国阿灵顿拍摄的电脑屏幕画面显示美国华盛顿的枪击事件现场。新华社记者刘杰摄

枪击案发生8天前，从首都华盛顿、纽约到芝加哥、得梅因、圣安东尼奥，美国数百个地点11日举行集会，抗议不断恶化的枪支暴力问题，同时表达对政府失职、政客不作为的愤怒。其中，华盛顿的集会吸引了数万人参与，标语牌上写着“救救孩子们”等口号。组织者在社交媒体上再一次“喊话”华盛顿的政客们：“我们要的不是空话，而是行动。”

然而，无论是戴森还是控枪组织，他们的锥心泣诉和正当呼求在美国政治现实中恐怕要落空。

这是4月13日拍摄的美国华盛顿国家广场草坪上摆放的白色绢花。当日，四万朵白色绢花被摆放在国会大厦与华盛顿纪念碑之间的国家广场草坪上，以纪念在全美枪击事件中丧生的人们。新华社记者刘杰摄

触发近期全美抗议浪潮的导火索是一个月前发生在得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学的校园枪击惨案。19名儿童和2名教师遇害的事实，震惊美国和国际社会。美国民调网站“538”近期一项调查显示，42%受访者把“犯罪或枪支暴力”列为美国面临的最重要问题之一，与5月初相比激增19个百分点。

但如同一次又一次恶性枪击案过后，华盛顿政客又在舆论压力下“做做样子”。美国国会众议院本月表决通过一揽子旨在加强枪支监管的法案草案，但由于民主、共和两党在枪支问题上立场泾渭分明，草案恐难在参议院过关。两党部分参议员号称就枪支立法展开磋商，并达成了所谓跨党派“框架协议”。但共和党参议员迈克·李在接受媒体采访时“打脸”说，参与磋商的参议员其实并没达成一致。这意味着，他们拿不出法案草案，更遑论实质上推进控枪立法。

6月6日，学生们身穿防弹衣在美国华盛顿的国会大厦前参加名为“不要回避”的抗议活动，呼吁立法机构正视美国枪击案频发的社会问题，要求加强枪支管控立法。新华社发（亚伦摄）

美国网站“枪支暴力档案”的统计数据显示，截至6月21日，美国今年已有超过2万人死于枪支问题，包括781名未成年人。此外，美国今年已发生278起造成至少4人死伤的恶性枪击事件。

就在华盛顿六月节枪击事件发生短短数小时后，纽约市20日凌晨发生枪击事件，造成1人遇害、多人受伤。遇害者达柳斯·李21岁，是得州休斯敦浸礼会大学在校生，原本今年12月就将毕业，不久前获得年度学生运动员的荣誉。

该校篮球队教练罗恩·科特雷尔直呼“悲痛欲绝”。在他眼中，李是球队中一名出色球员，是拥有美好未来的优秀年轻人。而该校体育主任史蒂夫·莫尼亚茨强调，这起悲剧不幸成为美国枪支暴力蔓延的又一例证。（记者：孙丁、胡友松；剪辑：王沛；编辑：孙浩、王申）

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