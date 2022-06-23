金砖国家领导人第十四次会晤的脚步渐进，国际社会热切期待此次会晤为全球发展注入更多金砖力量。阿联酋驻华大使阿里·扎希里近日接受“我在中国当大使”栏目组采访时表示，金砖国家合作平台是新兴市场和发展中国家之间合作的关键机制，也是南南合作的重要平台。“在这样一个充满挑战的时刻，我们需要更多像金砖合作这样的机制，为所有人创造一个更公平、更有活力的世界。”

2022年，金砖机制进入“中国年”。扎希里表示，随着世界持续经历重大变化，加之新冠疫情的影响，国际局势正以越来越快的速度演变。国家间的贫富差距不断拉大，也使全球经济的复苏变得愈加脆弱。今年的主题是“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”，这表明中国努力专注于为全球共同发展找到一个解决方案。

扎希里说，中国作为具有全球影响力的经济体和大国，不断为促进全球发展和维护世界和平作出积极贡献。中国也是金砖国家中最大的经济体，是主要的货物进出口国。中国已经在提升金砖国家平台影响力和深化成员国间及与其他国家合作方面发挥了关键作用。

5年前，中国提出“金砖+”合作模式，让更多国家搭上发展的快车、便车。扎希里表示，金砖国家人口占世界总人口比重超过40%，经济总量约占世界的25%，贸易总额约占世界的18%，近年来对世界经济增长贡献率达50%。金砖机制为发展中国家提供了深化与中国等有影响力的经济体伙伴关系的机会，有利于实现更加公平的全球经济治理。与此同时，金砖国家在减贫、粮食安全、抗疫合作、疫苗接种、发展融资、气候变化、绿色发展、数字经济、互联互通等众多领域开展合作，也契合发展中国家需求。扎希里注意到，减贫和粮食安全是今年金砖“中国年”的重要议题，这表明金砖国家努力解决大多数发展中国家面临的共同挑战。

“合作是避免深层次危机和促进经济发展的最佳途径。”扎希里表示，阿联酋高度重视同金砖国家深化合作。2021年9月，阿联酋成为金砖国家新开发银行成员，是中东地区首个加入该机构的国家。这为阿联酋提供了一个促进与主要新兴经济体在基础设施和可持续发展领域深化合作的平台。加入新开发银行以来，阿联酋致力于加强与各成员国的合作，并继续支持世界各地新兴经济体的发展项目。

“阿联酋是中国和其他新兴市场崛起的受益者。”扎希里表示，近几十年来，阿联酋和中国在各自的经济转型和长期经济增长方面取得了显著成就，阿联酋已从以石油为基础的经济体转变为一个以知识为基础的创新社会。通过金砖机制等南南合作平台，阿联酋期待与快速发展的新兴市场国家与发展中国家进一步深化合作。（张六陆）

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