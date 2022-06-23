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全球连线 | 俄称力求防止核大国间直接冲突 乌总统通话欧洲多国领导人

2022年06月23日16:18 | 来源：新华社
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　　新华社基辅6月23日电 俄罗斯副外长里亚布科夫22日说，俄外交绝对优先事项是防止核大国之间发生直接冲突。乌克兰总统泽连斯基22日说，当天他与欧洲多国政府总理通话，重点讨论乌克兰欧盟候选国地位问题。请看新华社记者来自前方的报道——

　　@乌克兰基辅

　　泽连斯基22日在社交媒体发文说，当天他与希腊总理米佐塔基斯、瑞典首相安德松、爱沙尼亚总理卡拉斯、捷克总理菲亚拉、拉脱维亚总理卡林斯、保加利亚总理佩特科夫分别通话，重点讨论乌克兰欧盟候选国地位问题。

　　卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代22日在社交媒体上说，在卢甘斯克地区，俄军正在接近利西昌斯克市，对该市进行大规模打击，并试图封锁利西昌斯克至巴赫穆特的高速公路。北顿涅茨克市区的巷战仍在继续。

　　德国驻乌克兰大使馆22日在社交媒体发文称，德国训练乌克兰士兵使用PzH2000自行榴弹炮的任务已完成，德国已开始向乌克兰移交7门该型榴弹炮，德国与荷兰将向乌克兰一共提供12门该型榴弹炮。

　　5月28日，人们在顿涅茨克地区克拉马托尔斯克等待撤离。新华社发（迭戈·埃雷拉摄）

　　据乌克兰国家通讯社22日援引乌克兰武装部队总参谋部发布的消息报道，俄军继续将主要力量集中在北顿涅茨克和巴赫穆特方向，试图建立对北顿涅茨克市的完全控制并推进至卢甘斯克地区边界。

　　@俄罗斯莫斯科

　　里亚布科夫22日表示，鉴于乌克兰危机进一步升级的风险以及国际局势发展的不可预测性，俄外交无条件优先事项是保持对话，以防止核大国之间发生直接冲突。当前迫切需要在确保战略稳定、维护不扩散大规模杀伤性武器机制等方面开展工作。

　　2021年4月15日，农民在俄罗斯列宁格勒州一农场内播种春小麦。新华社发（莫京娜摄）

　　俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃22日在例行记者会上表示，美国对俄实施的单方面制裁使粮食领域局势恶化到极限。俄方愿继续履行在粮食、化肥、能源和其他重要产品出口方面的义务。到2022年底，俄将向国际市场供应约2500万吨粮食和至少2200万吨化肥，还将通过世界粮食计划署向有需要的国家提供粮食援助。她强调，俄方从来没有也不会阻止乌克兰粮食外运。

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　　剪辑：淡然

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(责编：贾文婷、高歌)

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