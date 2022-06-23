新华社布鲁塞尔6月23日电 近日，欧洲能源供应遭遇一场“压力测试”。在罕见高温天气中，多国接收的俄罗斯天然气锐减。随着制裁与反制裁的博弈加剧，欧洲对俄挥出的大棒，正显而易见地伤及自身。请看新华社记者从前方发回的观察——

6月中下旬，西班牙、法国、意大利等欧洲国家连日遭遇40摄氏度以上高温，部分地区气温刷新6月同期纪录。

6月17日，一名女子在意大利罗马的巴尔卡恰喷泉边接水。意大利首都罗马近期遭遇高温天气。新华社发（阿尔贝托·林格里亚摄）

与此同时，俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）近日多次减少对欧供气量，法国、意大利、奥地利、斯洛伐克等国能源供应纷纷告急。据德新社报道，“北溪-1”天然气管道现阶段的供气量只有先前的40%。其中，意大利、斯洛伐克收到的供气量只有先前一半。此外，俄气日前发表声明说，另一条“土耳其溪”天然气管道自6月21日至28日也因检修暂停输气。

按俄方说法，由于德国西门子公司未能按时送回修理的气体压缩机部件，影响“北溪-1”管道运行，导致削减供气量。但欧方称，这其实是一种政治博弈。此前，俄方为了反击西方制裁而推出卢布结算令，已向波兰、芬兰、荷兰、丹麦等欧洲国家暂停供气。

5月31日，在比利时布鲁塞尔，欧盟委员会主席冯德莱恩（左）和欧洲理事会主席米歇尔在欧盟特别峰会后举行新闻发布会。新华社记者郑焕松摄

今年2月底以来，以美国为首的西方国家对俄罗斯实施全方位、无差别制裁，包括将能源制裁武器化。比如，欧盟委员会6月初公布了包括部分石油禁运在内的第六轮对俄制裁措施。按计划，欧盟8月将停止进口俄罗斯煤炭。

不断加码的制裁措施没带来预期效果，却显而易见地加剧了欧洲能源短缺，制裁的反噬效果令欧洲民众苦不堪言。不少欧洲国家能源价格近几个月来大幅上涨，带动整体通胀率连创新高，欧洲央行不得不着手准备10多年来首次加息，欧委会则下调了对今明两年欧盟经济增长的预期。

也正因此，欧盟内部关于制裁依然分歧严重。反对声音强调立即“封杀”俄能源将重创欧洲经济，并警告欧洲将因此面临物价上涨、制造业下滑和生产停滞等多重风险。

这是6月1日在德国法兰克福拍摄的欧元雕塑。欧盟统计局5月31日公布的初步统计数据显示，5月欧元区通胀率按年率计算达8.1%，再创历史新高。新华社记者逯阳摄

俄罗斯是欧盟最大的天然气和原油供应国。欧洲真能尽快降低对俄能源的依赖程度吗？欧盟近期的确动作频频，但难度系数着实不小。

一方面，欧洲国家前往中东、非洲等地寻找能源替代供应方，但有分析指出替代源存在工期长、成本高等问题。另一方面，欧洲国家近年来原本限制煤炭发电、致力于提高新能源占比，但在能源供应紧张形势下，德国、奥地利、希腊、荷兰等多国近日纷纷宣布重开煤电厂、增加煤炭产能、提高煤电占比、限制天然气发电等相关举措，被视为在环保节能方面无奈“退步”。

按计划，“北溪-1”管道7月将迎来年度检修，到时候停气又是不可避免。对欧洲民众来说，这个夏天不好过。而有分析指出，如果俄方供气量持续减少，欧洲想在今年年底把储气量提升至90%的计划恐将落空。对欧洲不少中小企业和家庭来说，这个冬天更难熬。（记者：李骥志、康逸、张璇、王湘江；剪辑：王玉珏；编辑：孙浩、鲁豫）

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