新华社德国慕尼黑6月23日电综述：多国业内人士看好工业机器人发展前景

新华社记者何丽丽 王平平

2022年慕尼黑国际机器人及自动化技术博览会正在德国慕尼黑举行。各国参展商普遍认为，由于自动化的发展趋势和持续的技术创新，汽车、电子和机械等行业对机器人的需求达到了很高的水平，工业机器人发展前景广阔。

据总部位于德国法兰克福的国际机器人联合会日前发布的初步统计数据，2021年全球交付的工业机器人比以往任何年份都多，机器人行业正在全球蓬勃发展。数据显示，去年全球机器人销售量创下48.68万台的新纪录，比前一年增长27%。其中亚洲增长幅度达到33%。

在国际机器人及自动化技术博览会现场，多国业内人士谈起了未来机器人的发展趋势。德国博世力士乐公司负责机器人等业务的福尔克·哈特曼说，一些工业和物流领域的客户目前很难为简单的任务（例如拣货）找到员工，这增加了对轻型机器人的需求。如该公司开发的一种智能拣货系统，结合了机器人技术、传感器技术、人工智能技术等，可以帮助以前的手动拣选站实现自动化。

满足人类日常生活需要也是一个重要发展方向。韩国机器人制造商斗山公司高管金大英告诉记者，机器人将成为人类生活必不可缺的一部分，未来机器人可为人类提供更多的日常生活解决方案。日本川崎机器人公司的塞尔吉奥·德阿尔梅达说，机器人可让普通人的生活更加轻松。

一些参展商谈到了中国市场。英国TM Robotics公司执行董事奈杰尔·史密斯在接受新华社记者采访时说，该公司销售大量产品来满足中国制造业客户的需求。他说，目前亚洲市场，尤其是中国市场对于该公司和合作伙伴非常重要。

德国伊斯拉视像设备制造公司客户经理比约恩·阿斯穆斯说，伊斯拉在中国设有分公司，中国市场对伊斯拉来说是一个巨大的、有发展空间的市场。即便是暂时受到疫情影响，伊斯拉仍对未来在中国市场的业绩充满信心。

谈到机器人产业发展面临的挑战，多位业内人士提到了当前的供应链瓶颈。哈特曼对记者表示，鉴于材料短缺和市场的高需求量，供应链的稳定性是目前机器人产业最大的挑战之一，确保供应链安全将在今后一段时间继续成为整个行业的主要关注点。

史密斯说，全球供应链瓶颈是目前大部分制造商都面临的问题，现在大家都必须尽其所能，努力确保客户在正确的时间收到满意的产品。

2022年慕尼黑国际机器人及自动化技术博览会21日开幕，将持续至24日，大约600家展商将展示机器人和自动化产业发展的最新趋势。

(责编：贾文婷、高歌)