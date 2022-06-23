原标题：如俄天然气断供 德国经济有衰退风险

新华社北京6月23日电 德国工业联合会21日警告说，如果俄罗斯停止对德国供应天然气，德国经济将面临衰退风险。

这一行业组织把2022年德国经济增长预期从乌克兰局势升级前的3.5%下调至1.5%，并认为，如果俄罗斯对德国中断供气，德国经济衰退或将不可避免。

俄罗斯现阶段依然取道乌克兰对德国供气，但供气量减少。近来，俄罗斯天然气工业股份公司减少了“北溪-1”天然气管道对欧洲的供气量。路透社21日报道，“北溪-1”天然气管道现在的输气量仅为通常水平的40%。

德国经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克说，减少天然气供应是俄罗斯对德国经济打击的一部分，“这是一个新维度。不能允许这一策略得逞”。

德国政府19日说，针对俄方大幅减少天然气供应量，德国将采取一系列紧急应对措施，包括限制使用天然气发电、增加煤炭使用量和引入天然气“拍卖”机制，以优先提高储气量用于冬季取暖。

德国联邦网络局负责人认为，现在的供气量难以让德国为冬季取暖储备足够的天然气。

据路透社报道，欧洲天然气库存为满负荷水平的大约55%，按计划将在10月和11月分别达80%和90%。

意大利环境与生态转型部长罗伯托·钦戈拉尼21日在一份声明中说，意大利政府计划在必要时购买煤炭，增加火力发电。

奥地利政府19日决定，将重启南部一家煤电厂，以应对因俄天然气供应减少引发的能源短缺。

欧洲正在向挪威、阿塞拜疆等国家寻求更多天然气供应。以色列总理府15日发表声明，以色列将经埃及向欧盟出口天然气。（卜晓明）

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