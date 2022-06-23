人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

俄专家：推动金砖国家多边合作 保障人民福祉

2022年06月23日10:55 | 来源：人民网-国际频道
小字号

伊琳娜·亚雷金娜。俄金砖国家研究国家委员会官网供图
伊琳娜·亚雷金娜。俄金砖国家研究国家委员会官网供图

人民网北京6月23日电 （杨倩、李明琪、邓洁）俄罗斯金砖国家研究国家委员会负责科研主任伊琳娜·亚雷金娜在接受人民网采访时指出，多年来，金砖机制践行多边主义，创造了国家间合作的新模式。

亚雷金娜说，当前新冠疫情仍在持续，金融风险不断增加，发达国家与发展中国家之间的技术差距加剧了全球发展的不平衡。发展金砖国家多边合作将推动解决诸多世界性难题，保障各国人民福祉。

她说，金砖各国致力于维护多边贸易体制的公开、公平和透明原则。金砖机制的真正意义在于，在新兴经济体之间形成相互配合的机制。新兴经济体作为世界重要的生产制造国，在各个经济领域都拥有消费、出口和资源优势。金砖各国在相互尊重和支持成员国的基础上协调竞争关系，创造了国家间合作的新模式。

亚雷金娜表示，提升各国在全球经济和金融中的作用和地位，发展多边合作是《金砖国家经济伙伴战略》的一大要务。战略目标包括促进新兴经济体之间的合作，提升发展中国家进入市场的机会，加快贸易和投资合作多样化，在相互尊重和关注伙伴国国家利益的原则基础上为各国投资者和企业家创造有利环境。

亚雷金娜对金砖国家新开发银行的给予高度评价。她介绍，金砖国家新开发银行的成立旨在为金砖国家和其他发展中国家的基础设施发展项目提供支持。多年的成功案例表明，金砖国家新开发银行的运作卓有成效。

为确保粮食安全，金砖机制下的农业合作尤为重要。亚雷金娜建议，应通过增加对粮食生产的投资及拓宽融资渠道。同时要协调农产品质量保证标准，支持农产品贸易发展，完善金砖国家信息交换体系，建立可能威胁预测预警系统，推动金砖国家粮食安全重点领域联合研究。同时要重视提高农业的“技术含量”。她介绍，今年5月举行的金砖国家学术论坛上，与会者特别强调了扩大现代信息技术在农业领域使用场景的重要性。专家们一致认为，要支持农业和科技领域专家的合作。 

(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部