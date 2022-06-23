伊琳娜·亚雷金娜。俄金砖国家研究国家委员会官网供图

人民网北京6月23日电 （杨倩、李明琪、邓洁）俄罗斯金砖国家研究国家委员会负责科研主任伊琳娜·亚雷金娜在接受人民网采访时指出，多年来，金砖机制践行多边主义，创造了国家间合作的新模式。

亚雷金娜说，当前新冠疫情仍在持续，金融风险不断增加，发达国家与发展中国家之间的技术差距加剧了全球发展的不平衡。发展金砖国家多边合作将推动解决诸多世界性难题，保障各国人民福祉。

她说，金砖各国致力于维护多边贸易体制的公开、公平和透明原则。金砖机制的真正意义在于，在新兴经济体之间形成相互配合的机制。新兴经济体作为世界重要的生产制造国，在各个经济领域都拥有消费、出口和资源优势。金砖各国在相互尊重和支持成员国的基础上协调竞争关系，创造了国家间合作的新模式。

亚雷金娜表示，提升各国在全球经济和金融中的作用和地位，发展多边合作是《金砖国家经济伙伴战略》的一大要务。战略目标包括促进新兴经济体之间的合作，提升发展中国家进入市场的机会，加快贸易和投资合作多样化，在相互尊重和关注伙伴国国家利益的原则基础上为各国投资者和企业家创造有利环境。

亚雷金娜对金砖国家新开发银行的给予高度评价。她介绍，金砖国家新开发银行的成立旨在为金砖国家和其他发展中国家的基础设施发展项目提供支持。多年的成功案例表明，金砖国家新开发银行的运作卓有成效。

为确保粮食安全，金砖机制下的农业合作尤为重要。亚雷金娜建议，应通过增加对粮食生产的投资及拓宽融资渠道。同时要协调农产品质量保证标准，支持农产品贸易发展，完善金砖国家信息交换体系，建立可能威胁预测预警系统，推动金砖国家粮食安全重点领域联合研究。同时要重视提高农业的“技术含量”。她介绍，今年5月举行的金砖国家学术论坛上，与会者特别强调了扩大现代信息技术在农业领域使用场景的重要性。专家们一致认为，要支持农业和科技领域专家的合作。

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