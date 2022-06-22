俄罗斯智库“瓦尔代”国际辩论俱乐部项目主任雅罗斯拉夫·利索沃里科

图片来源："瓦尔代"俱乐部官网

人民网北京6月22日电 （邓洁、李明琪）日前，俄罗斯智库“瓦尔代”国际辩论俱乐部项目主任雅罗斯拉夫·利索沃里科在接受人民网记者专访时指出，金砖合作机制代表了新形式的经济一体化和国际合作的多样化。“金砖+模式”是金砖国家合作框架下重要的创新机制，为带动世界发展中国家的发展贡献力量。

“‘金砖+’模式的重要性在于，如果没有一个机制能将经济现代化的红利延伸到其他发展中国家，那么金砖机制发挥的作用会十分有限。而‘金砖+’模式实现了金砖国家的一大使命，即带动世界其他经济体共同发展，推动完善世界经济体系和全球治理架构。”利索沃里科说。

他指出，当今世界，发展中国家在全球经济中发挥着日益重要的作用，“金砖+”模式为发展中国家间实现卓有成效的合作开创了巨大空间。

利索沃里科说，创建更加开放和包容的国家间合作新机制是金砖国家的一项重要使命。未来，金砖机制可成为新一轮更可持续的全球化平台，探索创造新的国际合作模式，包括国家间、区域性组织以及多边组织之间的合作。快速发展的金砖合作机制，可推动形成更公平、更平衡的世界经济秩序。

他指出，近年来，金砖国家向世界展现了经济发展的活力，为新兴经济体融入世界经济创造了更具包容性和开放性的替代方案。为了让发展中国家切实享受到经济红利，“金砖+”框架下不仅要开展广泛对话，更要推动务实的合作。

利索沃里科回顾了金砖国家务实合作的成果。他介绍，近十年来，金砖国家间的贸易往来日益密切。以俄中贸易为例，2021年俄中两国贸易额再创新高，达到近1470亿美元。预计未来，俄中贸易额将突破2000亿美元大关。两国相互投资和技术合作领域前景广阔。他建议，为进一步推动金砖国家间的贸易投资合作，各国应着重建立生产和物流链，以增强对外部冲击的抵御能力。各方还应探讨在金砖国家及其区域内伙伴间建立自由贸易区。

利索沃里科提议，今后，金砖国家新开发银行及成员国参与的区域性开发银行可在投资项目和国际市场配置金融工具方面，就使用本币采取更加协调和积极的举措。

国际形势日趋复杂化使得粮食安全问题成为全球关注的焦点。利索沃里科表示，金砖国家应在粮食安全领域及对发展中国家的粮食援助方面加强合作。他建议减少对发展中国家农产品的贸易限制，并研究专门的金砖国家新开发银行农业项目以支持成员国农业发展。

金砖国家在发展绿色经济、节能减排方面的合作大有可为。利索沃里科认为，金砖国家最具前景的合作领域之一就是打造国家间“绿色经济”合作平台。

(责编：徐祥丽、吴成良)