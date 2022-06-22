人民网记者 沈小晓

6月5日，官媛媛（左）与张绍峰（右）在埃及苏伊士运河铁路桥上。人民网记者 李凉摄

“因为他，更因为这座对我们有着特殊意义的桥，一切都凝聚成珍贵而美好的回忆！”回忆起求婚时的场景，官媛媛满脸幸福。她告诉记者，这座凝聚了中国建设者智慧和汗水的埃及苏伊士运河EI-Ferdan铁路桥，不仅连接着亚非大陆，也连接着她与爱人的心。

2021年2月19日，作为四川路桥的员工，24岁的官媛媛从中国来到埃及，参与由中建材集团中材国际成都院和四川路桥集团联合体承建的苏伊士运河EI-Ferdan铁路桥旧桥改造升级和新桥建设项目。与她同行的还有同在四川路桥工作的男友张绍峰。

张绍峰告诉记者，原本家人并不支持自己在疫情期间出国。“出国之前，我爷爷问媛媛母亲为什么支持她来埃及，阿姨说，修路建桥就是在积福。这句话使我的家人豁然开朗，打消了疑虑，支持我俩一起来参与铁路桥建设项目。”张绍峰说。

苏伊士运河EI-Ferdan铁路桥，跨越苏伊士运河，两端分别连接位于非洲大陆的埃及伊斯梅利亚省和位于亚洲的西奈半岛，在中国“一带一路”建设和埃及苏伊士运河经济带建设中都具有重要意义。旧桥改造是将原有的单线铁路桥改造为双向通行标准火车的双翼平旋桥，开启时间由原来的25分钟缩短到18分钟，改造升级技术整体难度大，在全世界范围内均属首例。改造后的大桥采用全数字化的控制系统，关键部件全部由中国制造。

新桥的主体结构已顺利完工，于2021年11月16日完成了首次转桥对接测试，现已进入桥面铁路铺设和附属结构安装阶段。新桥建成后将成为世界跨径最大和承载最大的双线铁路平转开启桥梁，一座崭新的“中国造”钢铁桥梁将横跨在新苏伊士运河上。两座铁路桥在建设过程中大量采用了中国标准，对“一带一路”建设和埃苏伊士运河经济区建设将发挥重要作用。

来到埃及之后，官媛媛负责项目办公室工作，张绍峰负责全线铁路施工。2021年7月，为了更好管理施工现场，张绍峰被调动到西奈半岛一线，负责测量、施工管理等工作，大约驻守了8个月，今年4月方才回到伊斯梅利亚西岸。“那段时间我俩分别在桥的两端，虽然很近，但因为肩负建设任务，我们很少机会见面。”张绍峰说。

虽然不能常见面，但是张绍峰与官媛媛仍然每天通过语音、视频等方式，相互帮助和陪伴，分享工作上的趣事和心得。“我们的施工现场大部分是埃及同事，我们和埃及同事相处十分融洽。我的部分工作内容是监督埃及工人施工，我也会将自己掌握的中国技术教给埃及同事，这样不仅可以提高效率，也能加强和埃及同事之间的交流。”张绍峰说。

今年5月30日是项目建设的重要时间节点，旧桥东西两岸双翼启动旋转并顺利对接。5月31日，也就是旧桥顺利对接后的第一天，张绍峰在凝聚了包括自己在内的中国建设者的智慧与汗水的铁路桥上，在中埃同事们的共同帮助下，向爱人表明了心迹。

官媛媛还记得自己站在已经顺利完成对接的旧桥中央说出“我愿意”之后，身边的埃及同事们用不标准的中文高声说着“恭喜”，一路唱着埃及歌谣，掌声、欢呼声不绝于耳。“这座桥是包括我们在内的中国的建设者的工作成果，也是我们的幸福之桥。”官媛媛说。

“我们因使命而来，能参与这个伟大工程的建设是我们的荣幸。我们来到这里，才真正理解了修路架桥和‘一带一路’的意义。”张绍峰表示，今年6月份，他再次回到岛上驻守，和中埃的同事们一起进行油漆和二次钢结构的安装报验的工作。“我们俩的幸福之桥已通，我们会在项目建设中更加努力，为‘一带一路’建设、贯通更多人的幸福之桥贡献自己的力量。”

(责编：苏缨翔、常红)