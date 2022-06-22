人民网约翰内斯堡21日电 （记者邹松）中国驻桑给巴尔总领馆张志晟总领事17日前往奔巴地区，看望派驻当地的第31期中国（江苏）援桑给巴尔医疗队，并参加了当地系列医疗活动。

张志晟和桑给巴尔南奔巴省马苏德省长全程观摩了中国—桑给巴尔联合医疗培训项目的第七次课程。本次内容为“心力衰竭的临床诊断和治疗”的培训内容分为两部分，分别是由苏州大学附属第一医院心内科戴允浪博士的国内线上授课，和援非医疗队队员王海鹏医生现场演示的心脏多普勒超声操作。培训形式灵活、内容新颖，参与培训的本地医生已能独立操作心超仪器。张志晟认为，联合培训班用实际行动践行了当年周恩来总理“留下一支带不走的医疗队”的指示。

马苏德表示，中国政府一直积极帮助奔巴地区卫生事业发展，提供了各种药品和医疗设备，数十年来为提高当地医疗水平作出了巨大贡献。中国医疗队提供的服务缓解了当地医生短缺，医疗物资匮乏的现状，当地政府及民众对中国援外医疗队的无私奉献精神表示敬意。马苏德还高度评价了本届培训班的教学效果，认为通过培训后，阿卜杜拉姆才医院乃至整个奔巴岛的住院医师在临床诊疗操作能力上都有了显著提高。

张志昇指出，授人以鱼不如授人以渔，除了临床医疗本身之外，注重教学“传帮带”，培养本地医生掌握和提高临床技能也是中国援外医疗工作的重点。现场学员纷纷表示，本期培训班所安排的10次培训，所有讲题均紧密贴近临床，着重于对当地人民健康威胁较大的常见病、多发病的规范治疗，以及危重病人抢救所需技能，这会令他们在临床医疗工作中为患者提供了更优质的服务。

去年12月开班伊始，住院医师培训班就得到了桑给巴尔政府、中国驻桑给巴尔总领馆、中国（江苏）卫生健康委员会及苏州大学附属第一医院的关注和支持。培训充分利用网络优势以及国内优质的医疗教育资源，依托援外医疗队母单位苏州大学附属第一医院，采用“线上与线下、讲座加实操”的方式，促进了中非住院医生之间深入的交流，提高临床诊疗技术水平。援桑医疗队将继续用实际行动践行“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”中国医疗队精神，增进中桑两国友谊，继续当好“救死扶伤的实践者、中坦友谊的传承者、中国故事的讲述者”。

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