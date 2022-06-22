人民网马德里6月21日电 （记者陈晓航）当地时间6月20日，中国驻西班牙使馆与西班牙伊比利亚报业集团联合举办“中西文化合作的巨大潜力”线上新闻会，驻西班牙大使吴海涛、西班牙外交部国际发展合作署文化与科技关系司长帕拉西奥斯致辞，知名记者、天线三台前副台长伊格莱西亚斯主持。皇家剧院副总经理埃斯库拉、中国国际中文教育基金会秘书长赵灵山、普拉多博物馆国际传播与规划部主任塔尔迪奥、联合公园集团前首席运营官费尔南德斯、萨马兰奇体育发展基金会秘书长方静怡等参加圆桌会讨论。

吴海涛大使指出，中西友好源远流长，中西文明交相辉映、相互吸引，是文明交流互鉴、共同发展的典范。自1973年中西建交以来，两国始终相互尊重、平等相待、互利合作。疫情暴发后，中西领导人保持密切沟通，引领两国加强合作，共克时艰。中西关系经受住疫情考验，展现出强劲韧性和广阔前景。

吴海涛大使表示，近年来，中西人文合作发展平稳，成果丰硕。2018年中西《联合声明》就促进民心相通，加强教育、文化、体育与旅游合作作出规划。中西积极开展一系列人文合作，为双边关系发展增添了许多亮点，两国文化艺术交流持续深化，教育合作不断拓展，大熊猫合作成果喜人，体育合作日益紧密。

吴海涛大使说，中国政府高度重视文化建设，公共文化投入力度持续加大，公共文化服务设施不断完善，文化事业繁荣兴盛，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。2023年是中西建交50周年，我们期待同西方以此为契机，全面规划更长远的中西关系，推动各领域务实合作取得更大发展。期待中西双方朋友们继续为促进两国人文交流积极出谋划策，深挖合作巨大潜力，不断推动中西全面战略伙伴关系深入发展。

西班牙外交部国合署文化与科技关系司司长帕拉西奥斯表示，历史上，古老的马尼拉大帆船将西中紧密联系在一起，当前西中文化合作势头良好，许多西方文化机构对推进与中国合作展现出积极意愿。西中体育、语言、美食等交流深受两国人民欢迎，有力促进西中民间友好。西方愿以2023年西中建交50周年为契机，同中方共同推动两国政治、经贸、文化、旅游等领域合作。

在圆桌会讨论期间，西班牙皇家剧院副总经理埃斯库拉表示，皇家剧院是“丝绸之路国际剧院联盟”成员，2019年与中国国家大剧院签署合作协议，剧院积极开展对华合作，致力于推动西文化外交、增强国家软实力。

中国国际中文教育基金会秘书长赵灵山表示，西班牙孔子学院和课堂积极服务当地需求，广泛展开中文教学和文化交流活动，办学特色鲜明，办学成效显著，为促进中西教育文化交流与合作作出积极贡献。

普拉多博物馆国际传播与规划部主任塔尔迪奥表示，博物馆在华展览深受中国民众欢迎，期待更多中国游客来西参观博物馆，愿以西中建交50周年为契机进一步扩大双方交流。

联合公园集团前首席运营官费尔南德斯表示，自第一对大熊猫1978年抵西来，西中双方为野生大熊猫物种保护与繁殖作出贡献，大熊猫已成为西中友谊的象征。

萨马兰奇体育发展基金会秘书长方静怡表示，萨马兰奇家族是中国人民的老朋友，基金会将传承萨马兰奇与中国的深厚友情，努力开拓和丰富合作形式，推动中西体育文化交流。

伊比利亚报业集团成立于1978年，是西班牙第二大媒体集团。此次线上新闻会由该集团网站进行直播，并将展开后续报道。

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