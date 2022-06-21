人民网雅加达6月21日电 （记者张杰）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团），当地时间6月21日上午，印尼雅万高铁2号隧道顺利贯通，标志着雅万高铁建设取得重要进展，实现了全线13座隧道的全部贯通，为2023年6月建成通车奠定坚实基础。

雅万高铁共新建隧道13座，总长16643米。隧道所处区域地质具有黏土、软泥、砂岩多和覆土薄等特点，极易造成隧道结构不稳定，发生变形、塌方等问题，施工难度大，安全风险高。此次贯通的2号隧道位于印尼西爪哇省普哇加达县，全长1052米，最大埋深53.6米，为单洞双线设计，施工过程中隧道变形、滑塌及涌泥等异常情况频发，是全线修建难度最大的控制性工程之一。

雅万高铁2018年全面开工建设以来，国铁集团所属中国铁路国际公司牵头中方施工联合体，积极克服新冠肺炎疫情影响，针对隧道水文地质复杂和施工困难，多方调集专业施工人员和机械进场作业，优化施工组织，创新工艺工法，加强安全质量控制，确保了13座隧道的顺利贯通。

目前，雅万高铁隧道全部贯通，涵洞工程也已全部完成，路基、桥梁、车站土建工程完成量均在90%以上，工程建设转入铺架施工阶段，主要进行箱梁架设、无砟轨道铺设等作业，为全线竣工和开通运营创造条件。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，全长142公里，最高设计时速350公里，是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目。项目建成后，雅加达到万隆的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，对助力印尼经济社会发展、深化中印尼两国合作、促进共建“一带一路”高质量发展，具有十分重要的意义。

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