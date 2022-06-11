人民网阿布贾6月11日电 （记者姜宣）由中国电力建设集团（以下称电建）以电建华东院名义承建的尼日利亚凯恩吉水电站3、4号机续建项目及9号机修复项目于9日在尼日尔州凯恩吉水电站举行开工仪式，项目业主主流能源有限公司董事长贝罗上校和尼日利亚联邦电力部部长阿里尤为该项目剪彩。

贝罗上校对电建华东院长期以来的支持表示感谢，对双方加强合作，不断推动尼日利亚清洁能源转型充满期待。

阿里尤表示，尼日利亚到2050年人口预计将达到4亿，有着巨大电力需求缺口，联邦政府将利用此次合作加大清洁能源开发力度。

华东院国际公司副总经理邹增强表示，华东院将秉承“负责、高效、最好”的企业精神和“服务工程，促进人与自然和谐发展”的企业使命，推动尼日利亚绿地水电和光伏发电等清洁能源的开发。

凯恩吉水电站是尼日利亚最大水电工程，现有总装机容量760兆瓦，主流能源有限公司于2013年获得了特许经营权。项目包括在现有3、4号空机坑安装两台110MW水轮发电机组，并对9号机水轮发电机组进行修复。

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