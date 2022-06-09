人民网约翰内斯堡6月9日电 （记者闫韫明）刚果（金）当地时间6月8日，联刚稳定团军事训练办公室和医疗办公室围绕伤员后送和医疗后送，组织对我维和医疗分队进行培训，并现场观摩演练处置流程。

培训基于评估战备、演习和撤离伤员展开，要求在伤员撤离前提供所需的紧急医疗护理。培训中，联刚稳定团军事训练官和部队医疗官着重就后送人员编组、预警与信息报告、后送行动流程、伤员分类与病情、行动辅助需求、生命支持设备要求、后送伴随准备等内容进行详细讲解，对后送中可能遇到的紧急突发情况与队员们共同进行预判研讨。

培训结束后，分队随即展开了一场模拟“巡逻车遭遇炸弹袭击导致维和人员前臂骨折出血”为背景的伤员后送演练。遇袭现场，队员迅速对“伤员”进行紧急救治，并及时报告二级医院请求救援。分队立即启动应急救援预案，备好急救设备和药材前出救援。后送组对“伤员”进行止血、包扎、固定，开展针对性医疗救治，随后将其转运到二级医院做进一步治疗。此外，联刚稳定团工作组还现场观摩了医疗分队紧急救治骨折训练伤后送演练，并就收容治疗措施进行了评估。

演练结束后，联刚稳定团部队医疗官默罕默德·阿西姆·拉扎克上校对我维和医疗分队的表现给予充分肯定，表示队员们对伤员处置分工合理、程序标准、救治专业。

分队队员丁立志表示：“伤员后送和医疗后送的熟练程度与作业效率关乎伤员生死一线，关乎部队作战效能。通过培训和演练，使我们对伤员分类、预警报告、伴随保障、辅助需求等紧急后送流程有了更加清晰的了解掌握。下步，我们将定期组织培训演练，随时保持备战状态，确保一声令下，能够拉得出、用得上、救得下、保得好！”

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