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金砖国家深化工商界合作互动

2022年06月08日23:14 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月8日电（记者张千千）金砖国家工商理事会2022年年度会议8日在北京召开，各方同意深化金砖战略伙伴关系，加强多边合作、凝聚共识，维护新兴市场和发展中国家共同利益，推动形成更多务实合作成果。

　　金砖国家工商理事会是金砖国家工商界开展交流合作的重要机制，旨在加强和促进五个金砖国家工商界间经济、贸易、商务和投资联系，确保金砖国家工商界与政府间定期对话，并围绕相关问题提出解决方案。此次会议采取现场与视频相结合的形式召开，五国理事会行业工作组代表等约150人线上参会。

　　五国理事会共同回顾了本年度理事会重点工作，听取了农业经济、航空、放松管制、数字经济、能源与绿色经济、金融服务、基础设施、制造业、技能发展等9个行业工作组关于年度工作情况的报告，共同审议通过了《金砖国家工商理事会2022年年度报告》。同时，共同发布了《金砖国家2022：构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代——关于携手共建可持续伙伴关系的联合声明》，呼吁金砖国家深化对话、开展合作，推动构建更加全面、紧密、务实、包容的伙伴关系。

　　中方理事会主席、中国工商银行董事长陈四清表示，本年度，中方理事会与各方同心合力、迎难而上，发挥专业和资源优势，促进工商界密切合作、深化互动，助力经济复苏。一是发挥企业家作用，主动参与经济治理体系改革，向五国政府提出39项专业建议；二是开展多边合作，推动金砖经济伙伴关系进一步走深走实；三是发挥沟通桥梁职能，组织多场研讨、论坛及撮合活动，研究解决社会关切，促进可持续发展。下一步，工商理事会将履行责任担当，带领五国工商界，坚持共同发展，助力深化金砖合作；坚持创新驱动，助力增强发展动能；坚持兼容并蓄，助力拓展合作朋友圈。

　　据悉，金砖国家工商理事会于2013年3月在南非德班举行的金砖国家领导人第五次会晤期间成立，由金砖五国各提名5名理事组成，代表工业和服务业的不同领域。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)

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