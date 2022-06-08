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美新冠疫情指标再抬头 4周新增儿童病例超40万

2022年06月08日19:37 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶6月7日电（记者谭晶晶）近期美国新冠疫情指标呈上升趋势，目前平均日增新冠确诊病例超过10万例，过去4周新增儿童感染病例超过40万例。

　　美国疾病控制和预防中心最新数据显示，目前美国平均日增新冠确诊病例约10.8万例，平均日增死亡病例超过280例，平均日增住院病例约4000例。5月30日是美国阵亡将士纪念日，许多民众在纪念日假期外出旅行和聚会，假期后第一天，美国新增新冠确诊病例超过17.7万例。

　　公共卫生专家表示，美国实际新冠感染病例数会远高于官方统计数据，因为一些轻症患者不再去做病毒检测，还有些人在家中检测，并不上报结果。

　　近期美国儿童新冠感染病例也持续上升。美国儿科学会和儿童医院协会6日发布的最新报告显示，过去4周美国新增儿童新冠感染病例超过40万例。自新冠疫情暴发以来，美国已有近1350万名儿童确诊感染新冠病毒，今年以来新增儿童感染病例近560万例。

　　虽然变异新冠病毒奥密克戎毒株的亚型BA.2.12.1仍然是美国主要流行毒株，但两种新亚型BA.4和BA.5导致的感染病例已在全美各地区被发现，并呈上升趋势。美疾控中心数据显示，在截至4日的一周，BA.2.12.1导致的感染病例占全美确诊病例总数的62.2%，BA.4和BA.5所占比例分别为5.4%和7.6%。

　　白宫冠状病毒应对工作组协调员阿希什·杰哈表示，BA.4和BA.5可能会在今年夏末或初秋成为美国流行的主要毒株。

　　早期研究显示，BA.4和BA.5亚型能够“逃脱”人们从疫苗或既往感染中获得的免疫力，尤其是在疫苗接种一段时间抗体水平下降之后。

(责编：高歌、杨牧)

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