新华社北京6月8日电（记者马卓言）外交部发言人赵立坚8日在例行记者会上回答有关提问时表示，中方始终密切关注斯里兰卡当前面临的困难和挑战，将同有关国家一道，携手应对风险挑战，高质量共建“一带一路”，共同维护南亚地区安全稳定、合作发展的良好势头。

赵立坚说，作为传统友好邻邦，中方始终密切关注斯里兰卡当前面临的困难和挑战，对此感同身受，也一直在力所能及范围内为斯里兰卡经济社会发展提供帮助。过去一段时间以来，中方宣布向斯里兰卡提供5亿元人民币的紧急人道主义援助，首批药品已运抵斯，首批大米也已启运。中方还通过政府、地方、友好组织等多种渠道，向斯社会各界提供多批次、多元化、惠民生的救助。

赵立坚说，关于中斯金融合作，斯政府宣布中止偿付外债后，中方金融机构即主动同斯方协商，就妥善处理到期涉华债务、帮助斯应对当前困难表达了意愿。希望斯方同中方积极对接，相向而行，加紧探讨可行方案。中方愿同有关国家和国际金融机构一道，继续为斯应对当前困难、缓解债务负担、实现可持续发展发挥积极作用。同时，相信斯方会自主努力，维护外方投融资伙伴的正当权益，维护本国投融资环境的稳定与信誉。

赵立坚表示，包括南亚国家在内的周边国家是中国外交的首要，中国对巩固发展与周边国家的睦邻友好关系高度重视、尽心竭力。中国和南亚国家互为友好邻邦与发展伙伴，是休戚与共的命运共同体。历史表明，无论是面对地震海啸等自然灾害，还是金融危机、新冠肺炎疫情等全球性挑战，中国始终同南亚国家坚定站在一起，守望相助，共克时艰。

“在当前形势下，中方将同有关国家一道，携手应对风险挑战，高质量共建‘一带一路’，共同维护本地区安全稳定、合作发展的良好势头，为本地区人民谋求更多福祉。”赵立坚说。

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