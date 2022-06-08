总台央视记者：据报道，6日，斯里兰卡总统戈塔巴雅接受采访时表示，斯无法利用中国15亿美元的信贷额度，中方也未答复斯10亿美元的贷款申请。戈并表示，中方似乎正在将战略重心转向东南亚和非洲，对南亚国家的关注度有所减弱。中方对此有何评论？

赵立坚：作为传统友好邻邦，中方始终密切关注斯里兰卡当前面临的困难和挑战，对此感同身受，也一直在力所能及范围内为斯里兰卡经济社会发展提供帮助。过去一段时间以来，中方宣布向斯里兰卡提供5亿元人民币的紧急人道主义援助，首批药品已运抵斯里兰卡，首批大米也已启运。中方还通过政府、地方、友好组织等多种渠道，向斯社会各界提供多批次、多元化、惠民生的救助。

关于中斯金融合作，斯政府宣布中止偿付外债后，中方金融机构即主动同斯方协商，就妥善处理到期涉华债务、帮助斯里兰卡应对当前困难表达了意愿。我们希望斯方同中方积极对接，相向而行，加紧探讨可行方案。中方愿同有关国家和国际金融机构一道，继续为斯应对当前困难、缓解债务负担、实现可持续发展发挥积极作用。同时，我们也相信斯方会作出自主努力，维护外方投融资伙伴的正当权益，维护本国投融资环境的稳定与信誉。

包括南亚国家在内的周边国家是中国外交的首要，中国对巩固与发展同周边国家的睦邻友好关系高度重视、尽心竭力。中国和南亚国家互为友好邻邦与发展伙伴，是休戚与共的命运共同体。历史表明，无论是面对地震海啸等自然灾害，还是金融危机、新冠疫情等全球性挑战，中国始终同南亚国家坚定站在一起，守望相助，共克时艰。在当前形势下，中方将同有关国家一道，携手应对风险挑战，高质量共建“一带一路”，共同维护本地区安全稳定、合作发展的良好势头，为本地区人民谋求更多福祉。

总台央视记者：据报道，此前，由美国政府组建、隶属国土安全部的“虚假信息委员会”成立仅21天，便因遭到强烈质疑被迫停止工作。委员会首任负责人也被迫辞职。请问中方对此有何评论？

赵立坚：美国政府本身就是全球最大的虚假信息传播者。德国作家吕德斯在其所著的《伪圣美国》一书中指出，美国政府非常擅于通过选择和歪曲事实、刻意窄化新闻来源、极化人们的判断，达到混淆是非、影响公众判断的目的。水搅浑了，捞取地缘政治和经济利益就容易了。

美国政客可以满嘴跑火车，但是为美国的虚假信息付出生命代价的却是老百姓。当年，美国用一管洗衣粉作为伊拉克拥有大规模杀伤性武器的证据发动战争，导致约20万至25万伊拉克平民死亡。美国用“白头盔”组织摆拍视频的虚假情报作为“证据”，对叙利亚展开所谓“史上最精确的空袭”，一次就造成1600多名无辜平民被炸身亡。

大家都还记得，美国在疫情初期淡化新冠病毒传播的严重性和紧迫性，并执着于散布有关病毒来源的虚假信息。美国政府关于疫情的虚假信息还被美国有关网站评为“2020年度谎言”。结果大家都看到了，美国成为新冠肺炎确诊和死亡人数最多的国家，超过一百万无辜美国民众丧失生命。

美国政府谎言说得越多，信誉损害和赤字就越大。全球知名公关咨询公司爱德曼的报告显示，美国民众对美国政府的信任度仅为39%，接近历史最低点。美方应该做的是停止捏造和传播虚假信息，不再以“谎言帝国”为荣。

半岛电视台记者：联合国人权理事会国际调查委员会今天发布了一份18页的报告称，以色列对巴勒斯坦领土的占领是对巴勒斯坦人的歧视，是该地区反复出现紧张局势并导致冲突的根源，并称以色列无意结束对巴勒斯坦领土的占领。中方对此有何评论？

赵立坚：巴勒斯坦和以色列冲突反复上演，巴勒斯坦被占领土局势持续紧张，根本原因在于巴勒斯坦人民受到的历史不公迟迟得不到妥善解决，巴勒斯坦人民独立建国的合理诉求长期无法实现。国际社会应增强紧迫感，积极推动落实巴以在“两国方案”基础上尽快重启和谈，推动早日实现巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决。

塔斯社记者：据报道，王毅国务委员兼外长访问中亚期间，中国和区域国家签署了一些合作协议。请问这次访问是否意味中国与中亚国家之间的合作进入新的历史阶段？还有另外一个问题，据报道，美国常务副国务卿舍曼7日称，如果朝鲜进行核试验，美国、韩国和世界将作出有力而明确的反应。外交部对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，有关王毅国务委员兼外长出访的情况，我们前方代表团正陆续发布有关消息。你可以保持关注。

中亚五国是中国的友好邻邦和战略伙伴。中国同中亚国家建交30年来，始终秉持相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢原则，不断深化互利合作。王毅国务委员兼外长此次出席“中国+中亚五国”外长第三次会晤，将同各方全面落实中国同中亚五国建交30周年视频峰会成果，进一步深化中国同中亚国家睦邻友好与互利合作，共促发展、共谋繁荣，共同构建中国—中亚国家命运共同体。

关于第二个问题，中方一贯认为，维护朝鲜半岛和平稳定，实现半岛无核化，符合有关各方和国际社会共同利益。我们希望相关各方保持冷静克制，相向而行，不要采取刺激性言行，共同致力于推动半岛问题政治解决进程。

法新社记者：澳大利亚总理阿尔巴尼斯称，近日中澳军机在国际空域相遇。澳方之前称，有一架澳大利亚监控机遭到中方军机拦截。中方对此有何回应？

赵立坚：我昨天已经就相关问题作出了回应，没有更多的补充。

我可以告诉你的是，一个健康稳定的中澳关系符合两国人民根本利益和共同愿望。澳方应该理性正面看待中国和中澳关系，相互尊重，求同存异，为两国关系重回正轨创造必要条件。

中新社记者：据英国媒体报道，日前，美国网络司令部司令兼国家安全局局长保罗·中曾根在采访中承认，美国向乌克兰派遣过“进攻性”的网络部队，并对俄罗斯发起过网络攻击。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到了有关的报道，对美国采取这种危险的、不负责任的行为表示关切。美方需要向国际社会作解释，美国对俄罗斯发动网络攻击如何与美国宣称的不直接介入俄乌冲突的立场相一致。

美国和北约宣称，网络攻击可被视为武装攻击。美国此前还宣布，美国可利用常规甚至核打击手段回应对美国的网络攻击。按照美方的政策逻辑，美方上述行为有可能导致俄乌冲突扩大化，甚至有引发核攻击的潜在风险。

不难看出，美国正在利用俄乌冲突进行危险的试验。美国自信拥有全球最强大的网络军事力量，可以控制网络攻击导致的各种后果。但现实情况的走向不可能完全按照美方的设想发展。如果局势一旦失控，最终将损害包括美国在内的国际社会的共同利益。此外，美方还多次声称在一些中小国家开展网络军事力量的前沿部署，这是否有可能会将所在国卷入不必要的冲突，值得有关国家高度警惕。

网络空间是人类活动的共同家园。我们敦促美方改变上述危险和不负责任的做法，与国际社会一道共同维护网络空间的和平与安全。

总台央广记者：据报道，6日，美国贸易代表戴琪称，美国85%的太阳能电池板生产依赖中国，相关供应链贯穿整个新疆地区，而那里存在严重的“强迫劳动”问题。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方已经多次强调，所谓中国新疆存在“强迫劳动”的说法是彻头彻尾的世纪谎言。美国故意制造散播关于新疆“强迫劳动”等谎言的目的就是为了把中国从全球供应链产业链中排斥出去。中国是全球光伏制造和装机应用第一大国，而新疆是全球最重要的光伏产业基础材料多晶硅的生产基地。美国编造所谓新疆“强迫劳动”的谎言，就是要靠政治操弄，实现打压新疆产业竞争优势，将光伏产业转移出中国的阴险目的。

要论“强迫劳动”，美国应该看看自己的历史和现实。美国有着奴隶贸易的原罪，如今更是贩卖人口和强迫劳动的重灾区。美国至今仍未批准《1930年强迫劳动公约》《联合国儿童权利公约》和《消除对妇女一切形式歧视公约》。美国每年从境外贩卖至国内从事强迫劳动的人口近10万人，目前在美国至少有50万人遭受奴役；美国大量童工从事农业劳作，很多儿童从8岁开始工作；美国有24万至32.5万妇女和儿童遭受性奴役，有超过10万人被拘禁在私营监狱，长期从事高强度、低报酬的强迫劳动。2021年4月，联合国人权理事会单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员、任意拘留问题工作组发表联合声明指出，美国通过威胁制裁等手段胁迫他国人员从事强迫劳动，侵犯有关人员合法权益，严重违背人道主义精神和国际法。

美方所作所为只会打压正常的光伏产品贸易、打乱正常供应链，破坏全球应对气候变化的努力。这也将最终反噬美国自己、损害其自身利益。中方将一如既往地采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

印度报业托拉斯记者：刚才有记者提到斯里兰卡总统在采访中表示，中国对南亚国家的关注度有所减弱。如果我没记错的话，中国驻斯里兰卡大使此前曾表示，中国正考虑向斯方提供信贷额度，这笔援助似乎尚未兑现，不过中方已向斯方提供了一些医疗物资等援助。中方是否对斯里兰卡、巴基斯坦等南亚国家面临的经济危机感到担忧？这些国家正向国际货币基金组织等寻求一揽子救助计划。作为这些国家的主要投资来源国，中方在为这些国家提供大额援助问题上是否心存疑虑？

赵立坚：我刚才已就斯里兰卡局势、中斯之间金融合作、中国同南亚国家的合作充分表明了中方立场。我们非常关切地注意到，包括南亚国家在内的发展中国家正面临包括金融、财政和国际收支等方面的困难。这同新冠肺炎疫情带来的挑战有关，也同俄乌冲突以及随后的美国等西方国家对俄罗斯采取的单边制裁有很大关系。制裁还进一步加剧了发展中国家面临的粮食、能源等危机，给老百姓带来了更多的困难。

我刚才介绍了中方在援助斯里兰卡方面所作的一些努力。我们也注意到，印度政府在这方面也作出了相当大的努力，我们对此表示肯定。我们愿同包括印度在内的国际社会一道，共同帮助斯里兰卡等面临困难的发展中国家早日渡过难关。我相信你会注意到，最近中方援助的药品、大米，还有地方政府援助的多批物资已经启运或抵达斯里兰卡。中国政府将通过多种渠道，继续向斯里兰卡提供力所能及的帮助。

《环球时报》记者：我们注意到，关于中加军机相遇事件，近日加拿大总理、外长等多次发声，认为中方军机滋扰加军机执行联合国任务，中方挑衅行为不负责任且危及加人员安全。中方对此有何评论？

赵立坚：加拿大方面的有关言论完全是颠倒黑白，混淆是非。中方已多次就此表明严正立场。我想强调的是，联合国安理会从未授权任何国家以监控违反决议活动为由，在他国管辖海空域部署军力开展监视活动。加方声称加拿大军机执行联合国任务纯属借口。对任何以执行联合国决议为名危害中国国家安全和主权的行为，中方都坚决反对。一个基本事实是，是加拿大军机不远万里飞到中国附近空域，对中方抵近侦察并挑衅，而不是中国军机飞到加拿大附近空域。谁在威胁挑衅，谁在正当防卫，一目了然。中国军队采取的处置措施有理有力、安全专业，无可挑剔。

我们再次敦促加方尊重客观事实，停止散布虚假信息，停止搞“麦克风外交”，多做有利于推动中加关系恢复正常发展的事。

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