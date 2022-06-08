新华社努尔苏丹6月8日电（记者张继业）当地时间6月8日，国务委员兼外长王毅在努尔苏丹出席“中国+中亚五国”外长第三次会晤。哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季主持，土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫、塔吉克斯坦交通部长伊布罗希姆、乌兹别克斯坦代外长诺罗夫出席。

王毅表示，两年前，“中国+中亚五国”外长会晤机制应运而生。两年来，我们携手抗击疫情，聚焦经济复苏，共促地区稳定，取得了实实在在的成果。今年年初六国元首共同宣布打造中国－中亚命运共同体，为六国合作指明了方向，引领中国同中亚五国关系迈入新时代。

王毅说，当前，百年变局、世纪疫情和乌克兰危机持续冲击国际政治、经济、安全体系，世界进入新的动荡变革期。面对乱变交织的世界，建设一个什么样的中亚，如何推进中国同中亚国家关系，是我们必须解决好的重大课题。

王毅表示，中国和中亚唇齿相依，安危与共，已成为并肩前行的命运共同体。无论国际风云如何变幻，中方都将始终坚定支持中亚国家维护主权独立、走符合国情的发展道路，建设一个自主的中亚；坚定支持中亚国家保持政治安全和社会稳定，建设一个和平的中亚；坚定支持中亚国家加快经济发展、增进人民福祉，建设一个繁荣的中亚；坚定支持中亚国家联合自强、互利共赢，建设一个合作的中亚。中方愿秉持相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢原则，加强同中亚国家团结协作，携手构建更紧密的中国－中亚命运共同体。

王毅提出五点建议：

一是完善六国合作的四梁八柱。建立“中国+中亚五国”元首会晤机制具有重大战略意义，要精心筹备，充分发挥元首外交引领作用。积极开展各领域交流对话，中方将举办地方、智库、产业与投资、经贸合作等论坛，全方位、立体式、多维度释放“中国+中亚五国”合作潜能。

二是打造疫后复苏的强劲引擎。高质量共建“一带一路”，加快发展战略对接。积极推进天然气管道项目，保障“中欧班列”等主动脉安全运营，加快推进中吉乌铁路项目，支持跨里海交通走廊建设。扩大新兴领域合作，共建“数字丝路”“绿色丝路”。探索现代农业合作新模式，维护六国农业安全。探讨推进金融合作方式，进一步扩大本币结算规模。

三是构筑地区和平的坚实堡垒。统筹维护传统领域和非传统领域安全，深化共建“一带一路”安保合作，合力打击“三股势力”、贩毒、跨国有组织犯罪。继续团结抗疫，共筑多重抗疫防线。加强安全生产和灾害管理合作，提升应急管理能力和水平。继续用好阿富汗邻国外长会、“上海合作组织－阿富汗联络组”等机制。

四是开辟人文交流的多元路径。推进互设文化中心，弘扬世代友好的正能量。落实“一国一坊”计划，培养高素质的技能人才。加强减贫合作，共享减贫脱困经验。加强应对气变、生物多样性保护、环保科技等领域合作，共建人与自然和谐共生的美丽家园。

五是凝聚全球治理的积极力量。落实好全球发展倡议和全球安全倡议，构建人类命运共同体。捍卫联合国宪章宗旨和原则，践行真正的多边主义，弘扬全人类共同价值，支持各国维护好本国核心利益。

王毅强调，中国发展振兴的步伐不会停止，对外合作的决心不会动摇，将继续是世界经济增长的重要贡献者、国际公平正义的坚定维护者。一个发展繁荣的中国不仅是世界之福，也会给中亚国家发展带来新的机遇。

各方高度评价“中国+中亚五国”合作机制，表示中国是中亚五国的好邻居、好伙伴，也是最大的贸易和投资伙伴，双方互信牢固，合作卓有成效。感谢中方为中亚国家基础设施建设、民生改善、互联互通提供有力支持，并率先驰援中亚国家抗疫。中亚国家同中国关系有着坚实基础和广阔前景，深化双方传统友谊、巩固战略协作、拓展互利合作的决心从未改变，愿共同落实好六国元首重要共识，挖掘“中国+中亚五国”合作机制潜力，打造和平、友谊、互助、和谐的中亚。中亚国家完全支持高质量共建“一带一路”，打造绿色、数字丝绸之路，期待借鉴中国成功发展经验，助力中亚国家探索减贫之路、发展之路，实现创新、可持续发展。

各方表示，面对当前动荡国际局势带来的新挑战，愿密切双多边协作，维护主权、安全、民族价值观，捍卫联合国宪章宗旨和原则，共同打击“三股势力”，保障粮食安全，维护本地区和亚洲和平稳定发展。各方高度评价中方为防止阿富汗人道危机发挥的建设性作用，将共同致力于促进阿和平重建。

各方一致同意建立“中国+中亚五国”元首会晤机制，并通过了《“中国+中亚五国”外长会晤联合声明》、《落实中国同中亚五国视频峰会共识路线图》、《关于深化“中国+中亚五国”互联互通合作的倡议》和《“中国+中亚五国”数据安全合作倡议》四份成果文件。

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