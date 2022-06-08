新华社努尔苏丹6月8日电（记者张继业）当地时间6月8日，国务委员兼外长王毅在努尔苏丹出席“中国+中亚五国”外长第三次会晤。会晤后，王毅同哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季共同会见记者。

王毅表示，本次会晤最重要的任务是落实中国同中亚五国建交30周年视频峰会共识，最重要的成果是一致同意建立“中国+中亚五国”元首会晤机制。会晤还通过了《“中国+中亚五国”外长会晤联合声明》、《落实中国同中亚五国视频峰会共识路线图》、《关于深化“中国+中亚五国”互联互通合作的倡议》和《“中国+中亚五国”数据安全合作倡议》四份成果文件。

王毅归纳了会晤达成的十方面共识：

一是秉持相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢原则，致力于建设自主、和平、繁荣、合作的中亚。

二是继续高质量共建“一带一路”，拓展全方位合作，探讨推进金融合作方式，进一步扩大本币结算规模。

三是深化互联互通合作，保障中欧班列安全稳定运营，推进通关便利化，完善货物“绿色通道”，加快恢复航班，确保产业链完整、供应链不断。

四是统筹维护传统领域和非传统领域安全，合力打击“三股势力”，保障粮食安全。

五是继续团结抗疫，积极开展疫苗和药物研发合作，建立中国－中亚健康产业联盟，在中亚设立中国传统医学中心。

六是就阿富汗局势及时协调立场，促进阿和平重建，支持乌兹别克斯坦主办第四次阿邻国外长会和阿问题高级别国际会议，维护地区安全稳定。

七是深化教育、科技、艺术、体育、旅游、减贫等领域合作，推进“一国一坊”、互设文化中心工作。

八是促进绿色、可持续发展，分享环保经验技术，共建人与自然和谐共生的美丽家园。

九是在涉及彼此核心利益问题上继续相互支持，共同践行全球安全倡议和全球发展倡议，为全球治理贡献力量。

十是继续健全“中国+中亚五国”合作机制，积极开展政党、经贸、投资、地方、智库等领域交流对话，充分释放六国合作潜能。

王毅强调，中方将以习近平主席同中亚五国元首达成的共识为引领，不断深化同中亚伙伴的政治互信和互利合作，携手打造更加紧密的中国－中亚命运共同体。

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