人民网北京6月8日电 （记者符园园）6月7日，由中国社会科学院拉丁美洲研究所、中国社会科学院国际合作局共同主办，厦门市金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地领导小组办公室协办的“2022年金砖国家学术会议：面向高质量的共享发展”在京举行。与会专家学者认为，金砖国家要继续深化合作，发出“金砖声音”，贡献“金砖智慧”。

2022年金砖国家学术会议截图。人民网记者 符园园摄

中国是2022年金砖国家主席国，将主办金砖国家领导人第十四次会晤等系列活动。本次会议旨在落实习近平主席在金砖国家外长会晤开幕式上的视频致辞精神，为即将召开的金砖国家领导人第十四次会晤提供可持续的智力支持。

中国社科院国际合作局局长王镭在开幕致辞中指出，在百年变局和世纪疫情相互交织的动荡变革期，金砖国家比以往任何时候都更加需要加强团结合作，国际社会比以往任何时候都更加期待来自金砖国家的声音和方案。他表示，为弘扬金砖精神，携手共促高质量发展，金砖国家应凝聚全球发展与安全共识，为世界注入稳定性和正能量；着眼抗疫复苏合作，寻求创新增长新动力；践行真正的多边主义，完善全球治理体系。

中共中央对外联络部研究室主任、金砖国家智库合作中方理事会秘书长金鑫表示，五年来，金砖国家智库合作中方理事会围绕服务金砖国家合作、增进金砖国家互信，同金砖各方一道，共同推动金砖国家智库学界在联合研究、学术交流、机制建设等方面取得了丰硕成果。作为新兴市场和发展中国家的代表，金砖国家要坚持发展优先，共同推动世界经济企稳复苏；要坚持共享发展，让发展成果更好惠及各国人民；要坚持创新驱动，共同构建高质量发展伙伴关系。

新开发银行前副行长、巴西前驻国际货币基金组织总代表保罗·巴蒂斯塔认为，在过去几年中，金砖国家在国际货币基金组织、二十国集团等多边框架内取得一系列成果，不仅推动了全球治理改革，还成立了新开发银行，金砖国家已成为全球最为重要的合作机制。近年来，面对中美关系变局、疫情冲击、全球地缘政治冲突加剧的现实挑战，世界更需要金砖国家来构建共享高质量发展的多元化国际体系。未来，金砖国家应吸引新的合作伙伴，拓展货币合作等新的合作领域。

中国社会科学院学部委员、世界经济与政治研究所所长张宇燕研究员认为，金砖国家不仅开创了发展中国家合作新范式、提升了金砖国家合作水平，还为发展中国家和新兴经济体表达诉求提供了新途径。金砖国家应继续深化开放性、包容性发展，逐步提升机制化水平，开拓货币合作等新领域，争取在全球治理领域形成更多共识，推动构建更加公平合理的国际秩序。

在会议研讨单元，金砖成员国的专家学者围绕“国际体系与金砖国家”“全球发展与金砖国家”“战略对接与金砖国家”三个议题进行了深入的交流与对话。与会者普遍称赞全球发展倡议和全球安全倡议对于全球发展和安全事业的重大意义。作为广大新兴经济体和发展中国家的代表，金砖国家在新的动荡变革期应该更加团结合作，在抗疫复苏、创新开放增长、完善全球治理、促进可持续发展等方面发挥更大作用。与会者认为，金砖国家要牢记使命，继续深化金砖合作机制，既要发出“金砖声音”，更要为推动世界发展贡献“金砖智慧”。

本次会议通过线上方式举行。来自金砖成员国——巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的政府官员、专家学者和媒体人士共计150余人参加了会议。

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