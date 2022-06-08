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世行下调2022年全球经济增长预期至2.9%

2022年06月08日15:05 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿6月7日电（记者熊茂伶）世界银行7日发布最新一期《全球经济展望》报告说，由于俄乌冲突加剧新冠疫情对全球经济的影响，2022年全球经济增长预期下调至2.9%，且伴随滞胀风险。

　　4月份，世行已将今年全球经济增长预期从1月份的4.1%下调至3.2%。

　　报告指出，俄乌冲突造成地区经济增长严重放缓，带来相当大的全球负面溢出效应，放大了供应链瓶颈、通胀飙升等疫情带来的问题。在食品和能源价格大涨、需求反弹、供应链瓶颈持续的背景下，市场预计全球通胀将在2022年年中见顶，但仍保持高位。

　　与此同时，今年年初以来，全球经济增速预期大幅下滑，全年增长率预计从2021年的5.7%大幅放缓至今年的2.9%，2023年至2024年增长率也将徘徊在3%左右。

　　报告预计，未来数年全球经济增速将保持在2010-2020年平均水平以下。全球经济可能进入一个长期增长疲弱、通胀高企的时期。报告将当前全球经济形势与上世纪70年代的“滞胀时期”进行了对比，警告滞胀风险增加将给中低收入经济体带来潜在的危害性后果。

　　世行行长马尔帕斯认为，全球经济再次处于危险之中，对许多国家来说，经济衰退将“难以避免”。他呼吁鼓励生产和避免贸易限制，以保障粮食和能源供应。

(责编：贾文婷、燕勐)

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