新华社基辅6月8日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部长绍伊古7日和土耳其国防部长阿卡尔通电话，双方就乌克兰局势等问题进行了讨论。乌克兰外交部7日发布声明说，乌克兰正尽全力解除乌港口封锁以防止全球粮食危机。

——俄罗斯国防部7日发布消息说，应土耳其方面要求，俄罗斯国防部长绍伊古当天和土耳其国防部长阿卡尔通电话，双方就乌克兰和叙利亚当前局势，包括黑海航行安全、乌克兰粮食出口等问题进行了讨论。

——乌克兰外交部7日晚在官网发布声明，表示乌方正尽全力解除乌港口封锁以防止全球粮食危机。声明说，为恢复航行需要提供有效的安全保障，包括向乌提供适当武器以保护乌海岸线免受海上威胁，并让第三国海军在黑海相关海域进行巡航。声明还说，目前乌克兰尚未与土耳其和俄罗斯就解除乌港口封锁达成协议，乌方拒绝任何不考虑乌方利益的协议。

——俄国防部长绍伊古7日在国防部电话会议上介绍特别军事行动阶段性成果时表示，五天内又有126名乌方军人投降，被俘乌克兰士兵总数达6489人。过去十天里，俄军共摧毁了51套外国军事技术装备，其中包括12辆装甲战车、21门155毫米榴弹炮、2台多管火箭炮和16架无人机。此外，马里乌波尔和别尔江斯克海港目前已正常运行。

——乌克兰武装部队总参谋部7日在社交媒体发文说，截至当天，俄军在对乌作战中已损失人员31360人，较前一日新增110人，损失坦克1390辆、装甲车3416辆、火炮系统694套、多管火箭炮207套、防空系统96套、固定翼飞机212架、直升机177架、战术无人机553架、巡航导弹125枚、舰船和巡逻艇13艘、汽车和燃油运输车2405辆。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫7日表示，俄军又在哈尔科夫州、尼古拉耶夫州等地击落12架乌军无人机。自俄开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌军190架飞机、129架直升机、1139架无人机、333套防空导弹系统、3443辆坦克及其他装甲车辆、478台多管火箭炮、1807门野战火炮和迫击炮、3464辆特种军用车辆。（参与记者：李东旭、李铭、刘恺、赵冰）

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