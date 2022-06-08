新华社北京6月7日电 美国国会负责调查去年1月6日国会大厦骚乱的委员会定于9日启动一系列公开听证会，至23日将先后举行6场。首场和终场听证会均选择黄金时段直播。

民主党人希望借这一波听证会，指证共和党籍前任总统唐纳德·特朗普及其核心圈子为推翻败选结果、参与鼓动支持者暴力冲击国会，涉嫌联邦重罪。

距离美国国会中期选举还有5个月，这场“大戏”能否推动两党选情变化，成为媒体关注焦点。

这是5月24日拍摄的美国国会大厦。（新华社发，沈霆摄）

“炸飞屋顶”

调查委员会已确认，特朗普本人不会出席任何一场听证会。民主党方面依旧预告，听证会将曝光大量“猛料”。按照调查委员会民主党成员杰米·拉斯金在首都华盛顿一场活动上的说法，听证会上“说出来的故事能炸飞屋顶”。

拉斯金认为，特朗普在国会大厦骚乱中扮演的角色前所未见，缘由是美国过去从没有一个总统曾“企图组织一场内部政变来推翻选举结果、罔顾宪法秩序，然后利用一场由国内暴力极端主义团伙、白人国家主义者和种族主义者、法西斯组织发起的暴力骚乱为政变提供支持”。

首场听证会定于美国东部时间9日晚8时开始，占用电视黄金时段对外直播。民主党人主导的调查委员会说，听证会将“呈现记录1月6日骚乱未曾曝光的材料……向美国民众提供一份调查小结，揭示旨在推翻2020年总统选举结果、阻止总统权力交接而由多方配合、分步实施的活动”，包括特朗普主政的白宫企图在各州选举人团中安插“假选举人”的一项计划；材料还将指认特朗普团队计划查封投票机器、并借暴力冲击拖延国会认证拜登当选总统的结果。

2021年1月6日，在美国首都华盛顿，特朗普的支持者在国会外举行示威游行，部分示威者冲进国会大厦，与警方发生冲突。新华社记者刘杰摄

那场骚乱导致5人死亡，另有100多名警员受伤，致使参众两院联席会议认证选举结果的程序延迟187分钟，直至国会增派安保人员后才得以完成。

法新社报道，听证会主要目标之一是确认“阴谋推翻选举结果——特朗普在骚乱前夕集会讲话中鼓励支持者向国会大厦游行——暴力骚乱”之间存在直接关联。

关于特朗普是否违法，联邦法官戴维·卡特今年3月裁定：“特朗普总统多半可能采用不当手段企图阻挠1月6日两院联合（认证选举结果）议程。这一计划明显具有非法性质。”

去年1月13日，国会众议院表决通过一项指控特朗普“煽动叛乱”的弹劾条款；去年1月20日，拜登宣誓就职，特朗普正式卸任。参议院同年2月13日就弹劾案表决，由于赞成票没有达到三分之二多数，特朗普未被定罪。

2021年1月6日，在美国华盛顿国会大厦，副总统彭斯（后排中左）和国会众议院议长佩洛西（后排中右）出席国会参众两院联席会议。（新华社发，埃林·沙夫摄）

着眼选举

调查委员会已向1000多名证人取证，首场和终场听证会之间，13日、15日、16日、21日的上午10时各有一场听证会。

一些关键证据此前已被美国媒体曝光，包括2000多条文字短信，显示特朗普家人、其在国会的盟友议员、媒体人员恳请时任白宫办公厅主任马克·梅多斯说服特朗普发话让骚乱者停止攻击国会。梅多斯在配合调查期间自愿交出这些信息。

因此，如何在电视直播中牢牢抓住观众眼球，取决于调查者的叙述是否有足够“震撼力”和“戏剧性”。不过，据法新社猜测，调查委员会可能还藏着一些“猛料”，毕竟民主党着眼于11月中期选举，希望诱使选民把关注点从物价不断高涨等不利于本党的议题上转移。

另一方面，对骚乱人员的司法追责也在推进中。联邦检察官迄今指控大约800人涉嫌参与国会骚乱，其中大约250人承认有罪。

2021年3月2日，美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷在华盛顿出席国会参议院司法委员会听证会时表示，联邦调查局把1月6日发生的国会山骚乱视为本土恐怖主义事件。（新华社发，格雷姆·詹宁斯摄）

检方6日对美国右翼组织“骄傲男孩”前首领恩里克·塔里奥及4名成员提起新的指控，控告他们预先策划冲击国会行动，并鼓动其他特朗普支持者进军华盛顿、阻挠认证选举结果，筹资购买防弹背心等装备，指引骚乱人群进入国会大厦而后攻击警方，涉嫌“煽动叛乱阴谋”罪；若罪名成立，最高可判20年监禁。这5人还面临其他骚乱相关的刑事罪名指控，均不认罪。

另一个右翼团体“誓言守护者”的首领斯图尔特·罗兹及多名成员今年1月也被控以煽动叛乱阴谋罪名，定于下半年受审。另有3名该组织成员认罪。

检方诉状说，塔里奥在骚乱发生3天前收到一份题为《1776回归》的文件，其中详述了“占领国会大厦”的计划。塔里奥还在骚乱前一天回到华盛顿，与罗兹在一处地下停车场碰头。

这两个团体具有极端右翼和白人至上主义色彩，成员以男性为主，常以“维护治安”为名携带武器出街“巡逻”，在近年美国一些种族主义游行和骚乱中常见他们的踪影。

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