新华社北京6月7日电 墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔6日正式宣布，他本人不会出席6日至10日在美国洛杉矶举行的第九届美洲峰会，原因是美方不邀请古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜3个美洲国家领导人。

洛佩斯说：“如果不是美洲所有国家都出席，就不能叫美洲峰会。就算有这么一场峰会，那也将是延续干涉主义的旧政治。”

洛佩斯说，外交部长马塞洛·埃布拉德将代表墨方出席这一峰会。

6月6日，在墨西哥首都墨西哥城国家宫，墨总统洛佩斯在新闻发布会上宣布，因美国不邀请全部美洲国家领导人，他决定拒绝参加将在洛杉矶举行的美洲峰会。（新华社发，弗朗西斯科·卡涅多摄）

美国政府6日正式宣布不邀请古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉领导人出席美洲峰会，借口是这几个国家存在所谓的“民主问题”。

洛佩斯先前已经表示，如果有美洲国家被美国拒之门外，他本人不会出席本届美洲峰会。多个美洲国家领导人和地区组织先前也反对美国不让部分美洲国家参会的做法。上月27日，在古巴首都哈瓦那举行的第21届美洲玻利瓦尔联盟峰会上，与会者谴责美方出于政治动机将部分国家排除在外，强调美国的单方面决定造成西半球多边关系严重倒退。

5月1日，古巴民众在哈瓦那参加“五一”国际劳动节集会游行，反对美国对古封锁，表达爱国情感。新华社记者朱婉君摄

古巴政府6日对美国政府正式宣布将古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜排除在美洲峰会之外作出回应，指责美方滥用东道主特权的排他行为“反民主且专断”，“不可接受”。

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗对洛佩斯拒绝赴会表示赞赏，批评美方对委内瑞拉、古巴和尼加拉瓜的“歧视行径”，强调美国政府的做法让本届峰会“注定失败”。

乌拉圭总统路易斯·拉卡列·波乌6日在社交媒体发文说，自己感染新冠病毒，不出席本届美洲峰会。

智利总统加夫列尔·博里奇虽然预定参会，但他6日访问加拿大时批评美方的排斥政策。博里奇与加拿大总理贾斯廷·特鲁多共同举行记者会时说：“排斥行不通，从历史上看，这样做从来没有效果……这是一个错误，我们在峰会上也会这样说。”

2021年12月9日，在墨西哥普埃布拉，试图北上前往美国的移民走在一条公路上。（新华社发，卡洛斯·帕切科摄）

墨西哥紧邻美国，是美国的重要贸易伙伴和应对拉美移民潮的主要合作方。美国希望借本届美洲峰会磋商移民问题和经济挑战。多家西方媒体说，洛佩斯缺席峰会成为美国的“外交尴尬”。

美国白宫和国务院均试图淡化洛佩斯抵制本届美洲峰会的影响。国务院发言人内德·普赖斯表示，美方“理解”墨西哥的立场。白宫则说，洛佩斯将于下月到访华盛顿并与总统约瑟夫·拜登会晤。

美国伍德罗·威尔逊国际学者中心拉美事务专家本杰明·格丹认为，墨西哥总统的缺席令美洲峰会出现“一大空白”，“大量美国外交能量”被消耗。

2021年10月8日，在墨西哥首都墨西哥城，墨西哥外长埃布拉德（右）和美国国务卿布林肯就打击毒品、人口贩卖、边境安全等议题展开讨论。（新华社发，弗朗西斯科·卡涅多摄）

据美联社报道，为了让尽可能多的美洲国家领导人出席峰会，拜登和副总统卡玛拉·哈里斯近来打了不少电话，对话方包括阿根廷和洪都拉斯领导人。这两国领导人先前表示支持墨西哥在美洲峰会上的立场。阿根廷总统阿尔韦托·费尔南德斯6日表示，他会出席美洲峰会。

巴西总统雅伊尔·博索纳罗在拜登上台后从未与他会晤或通话，一度暗示不打算参会。美国前联邦参议员克里斯托弗·多德作为峰会特别顾问访问拉美多国，劝说博索纳罗参会，后者现已改变主意。

4年前，时任美国总统唐纳德·特朗普缺席在秘鲁举行的上一届美洲峰会。据美联社报道，拜登虽然希望修复与拉美国家关系，但他力推的拉美政策，包括40亿美元援助方案卡在美国国会，迄今没有下文。

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