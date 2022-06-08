新华社布鲁塞尔6月7日电（记者任珂）欧洲议会和欧盟理事会7日达成一致，到2024年秋季，USB Type-C接口将在欧盟成为手机、平板电脑和相机等电子设备的标准充电接口。

2020年7月21日，人们在希腊武利亚格迈尼市的滨海浴场使用太阳能充电系统为手机充电。新华社发（莱夫特里斯·帕察里斯摄）

欧洲议会当天发布的公报说，这项临时协议为一些电子设备确立了单一的充电解决方案，旨在使产品更具可持续性，减少电子垃圾，并让消费者的生活更便利。

根据新规定，消费者每次购买新的电子产品时，将不再需要不同的充电器和充电线，同一套充电器和线材可用于不同的中小型便携电子设备。有线充电的手机、平板电脑、电子阅读器、数码相机、耳机和耳麦、便携游戏机和便携音箱等电子设备，无论制造商是哪家，都必须配备USB Type-C充电接口。

公报说，支持快速充电的设备充电速度也要统一，让用户可使用任何兼容的充电器以相同的速度为设备充电。

公报说，该协议可使更多充电器得以重复利用，并将帮助消费者减少购买不必要的充电器，从而每年节省高达2.5亿欧元（约合2.7亿美元）。据欧盟委员会估计，废弃和未使用的充电器每年会产生约1.1万吨电子垃圾。

多年以来，欧盟一直在推动统一手机和其他电子设备的充电接口，但一些手机制造商对此也发出了反对声。

公报说，夏休期后，欧洲议会和欧盟理事会将正式批准该协议，并在欧盟官方公报上公布。该协议生效后，新规将在24个月后开始实施。

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