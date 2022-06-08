雅万高铁接触网专业架设附加线现场。中铁电气化局印尼雅万高铁项目经理部供图

人民网雅加达6月7日电 （记者张杰）据中国铁路国际有限公司悉，印尼当地时间7日上午，由中国中铁电气化局参建的雅万高铁四电集成工程接触网专业首条附加线，在德卡鲁尔车站至动车所走行线区间架设完成，这标志着雅万高铁接触网工程上部安装施工全面展开。

德卡鲁尔车站至动车所走行线作为2022年印尼G20峰会雅万高铁展示区段，为确保首条附加线架设工作顺利完成，达到“首件示范，样板引路”的目标，接触网专业技术人员在附加导线架设工艺规范的基础上制定了专项施工方案，提前组织中、印尼施工人员进行安全质量交底和工艺交底等培训。为方便印尼施工人员熟悉施工流程，进一步安全、标准化施工作业，加强中、印尼员工的团队协作能力，印尼籍安全员兼翻译人员全程跟踪，落实安全讲话精神，保证了现场施工指导和安全标准化作业。

本次架设的走行线I锚段的避雷线，架设总长1176米。施工作业人员从工机具准备、线盘装运、放线支架安装、展放附加线、到起锚、落锚，配合默契，一鼓作气，历时48分钟，安全优质地完成了首条附加线架设工作。

雅万高铁是“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目，同时也是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的典范工程。项目建成后，雅加达到万隆的出行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，对助力印尼经济社会发展、深化中印尼两国经贸合作和人文交流、促进“一带一路”建设具有十分重要的意义。

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